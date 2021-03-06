Россия выиграла четыре золотые медали по биатлону на этапе Кубка мира по лыжным видам спорта

Россия, выигравшая четыре золотые медали по биатлону на словенском чемпионате мира по лыжным гонкам, провела еще один удачный день на чемпионате мира по лыжным гонкам в Бланице.

После двух дней лыжных гонок в биатлоне состоялось шесть гонок за открытие Кубка мира в сезоне.

Иван Колупков выиграл заключительную гонку дня в соревнованиях мужчин по сидячему делу на средние дистанции.

Колупков был на 27 минут 30,2 см впереди немца Мартина Флека и украинца Тараса Рода.

Россияне выиграли все три мужские гонки, а Владислав Легомцев завоевал золотую медаль на мужской средней дистанции.

Легомцев финишировал с результатом 25: 24,6, меньше чем на секунду отставая от француза Бенджамина Давида.

Россиянин Иван Котлосеров – бронзовый призер на длинных дистанциях.

Станислав Чоклев выиграл мужскую гонку среднего зрения с небольшим отрывом 26: 45,8, а его товарищ по команде Николай Полукин выиграл серебро.

Ирослав Решетинский из Украины завоевал бронзовую медаль.

Четвертая золотая медалистка России Вера Глысова показала результат 30: 26,0 в забеге среди женщин со средним зрением.

Более чем через две с половиной минуты его товарищ Юлия Смирнова и Украина Оксана Шишкова завоевали бронзу.

Оксана Мастерс привела США к бронзовой медали в женской гонке на средние дистанции с преимуществом 30: 39,4 над Кендалл Гретц, в то время как россиянка Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль.

Украина упала на подиум в женской гонке среднего уровня, выиграв золото более чем через минуту после того, как Людмила Ляшенко финишировала 30: 44.0.

Ирина Пуй и Юлия Паденкова-Паманн завоевали серебро и бронзу соответственно.

Гонки по пересеченной местности запланированы на завтра, когда мероприятие возобновится.