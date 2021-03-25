Россия выиграла шесть золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо “Мемориал Карламбиева”

Принимающая Россия выиграла шесть золотых медалей в первый день соревнований Кубка мира по самбо “Мемориал Карламбиева” в Москве.

Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан также добились успеха, поскольку мероприятие открылось на небольшом стадионе комплекса стадиона «Лужники».

Вера Лодкова выиграла золото в весовой категории до 54 кг после победы над самарцем из Кыргызстана Абдумаликом Кайси, а бронзовые медали достались Марине Йорской из Беларуси и Даниэле Борояну из Румынии.

Максим Иванов и Александр Горбель завоевали золото в весовых категориях мужчин до 79 кг и 98 кг соответственно.

Иванов возглавил пьедестал, обыграв одиннадцать Накутришвили из Грузии, а Александр Круглик из Беларуси и Адос Олив из Кыргызстана завоевали бронзу.

В финале категории до 98 кг Корбал победил Дилшота Чори из Узбекистана, где бронзу завоевали белорус Алексей Стефанко и казахстанец Марат Пикамуров.

В первый день соревнований Бор Сампо завоевал три из четырех присужденных золотых медалей.

Стивен Копенов выиграл титул чемпиона в весовой категории до 71 кг у кыргызстанца Низамбека Юнуса Улу.

Бронзовые медали в этой категории завоевали Тамшид Сафаров из Таджикистана и Олжаз Длуберкенов из Казахстана.

Антон Маманов занял первое место в весовой категории до 88 кг благодаря победе над кыргызстанцем Эльманом Геншебом, в то время как казахстанец Омар Янковский и кыргызстанец Манас Имаров сделали достаточно для бронзы.

В категории свыше 98 кг Каци Омаров завоевал шестое золото России после победы над узбекским Хакимжоном Исмаиловым в финале.

Казахстанский Талкат Гиантев и брунейский Паша Харкачев завоевали бронзовые медали.

Ажар Саликова из Казахстана победила Валерию Ломокину в весовой категории до 65 кг и лишила принимающей страны еще одного титула.

Бронзовые медали в категории завоевали Даниэла Жтан из Беларуси и Наталья Будану из Молдовы.

Белоруссия обыграла Карну Шатт из Румынии Флорентину Ионеску в финале среди женщин в весовой категории 80 кг, где россиянка Анна Балашова и сербка Милица Цивич завоевали бронзу.

Чтобы выиграть титул среди мужчин в весовой категории до 64 кг, таджикский спортсмен Кушкатан Хусров послал узбекистанца Комитжона Мумино, а россиянин Руслан Багдасарян и белорус Павел Хильдкик завоевали бронзу.

Единственным нерусским победителем однодневного боевого самбо был узбек Бокотри Бокиев, победивший россиянина И-Керл Кертек в матче за золотую медаль.

Сцену окружили казахстанец Нурган Домбев и кыргызстанец Даниил Азеков.

Мероприятие в российской столице завершится завтра.