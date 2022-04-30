Россия выйдет из Международной космической станции из-за экономических санкций из-за войны на Украине

По словам главы ее космической программы, Россия собирается выйти из состава Международной космической станции и больше не будет сотрудничать с НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Ранее сегодня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил российскому государственному телевидению, что Москва больше не будет сотрудничать со своими международными партнерами на борту Международной космической станции, подчеркнув, что решение о выходе уже принято.

Он сказал, что Роскосмос не обязан называть конкретную дату его вывода, но подчеркнул, что российская космическая программа будет придерживаться оговоренного годичного периода уведомления.

«Решение уже принято, и мы не обязаны обсуждать его публично — хотя в пятницу он сказал, что Россия продолжит работу на МКС «согласно срокам, установленным нашим правительством, как минимум до 2024 года», — заявил Рогозин. рассказал Россия 24.

Это произошло после того, как в начале этого месяца Рогозин опубликовал шквал удаленных твитов, в которых он критиковал западные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным предприятиям возможно только путем полного и безоговорочного снятия незаконных санкций», — написал глава космического ведомства в Twitter.

Россия собирается покинуть Международную космическую станцию ​​и больше не будет сотрудничать с НАСА и Европейским космическим агентством (на снимке: вид на Международную космическую станцию, сделанный экипажем российского космического корабля «Союз МС-19» 30 марта 2022 г. после он был отсоединен от станции)

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил сегодня российскому государственному телевидению, что Москва больше не будет сотрудничать со своими международными партнерами на борту Международной космической станции, и объявил о своем намерении выйти из состава Международной космической станции. READ Президенты России и Финляндии обсудили отношения Россия-ЕС, Украину и безопасность стран Балтии - бизнес и экономика

Соединенные Штаты и Россия вели переговоры о возобновлении совместных полетов в феврале, но вторжение в Украину подтолкнуло планы и вызвало волну беспрецедентных санкций в отношении российских компаний, связанных с государством (российская ракета-носитель «Союз 2.1а» с ракетой «Прогресс МС-19»). космический корабль взлетает с космодрома Байконур в Казахстане 15 февраля 2022 года)

Космос — одна из последних оставшихся областей сотрудничества между Москвой и западными странами, и на протяжении десятилетий Россия доставляла американских астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно на борту своих ракет «Союз», но прекратила это делать в 2020 году.

Соединенные Штаты и Россия вели переговоры о возобновлении совместных полетов в феврале, но вторжение в Украину подтолкнуло планы и вызвало волну беспрецедентных санкций в отношении организаций, связанных с российским государством.

Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй участвовал в российском полете, чтобы вернуться на Землю в конце марта после рекордных 355 дней в Соединенных Штатах на Международной космической станции вместе с двумя российскими космонавтами, и указал, что отношения между экипажем на борту Международной космической станции не ухудшились. пострадала война в Украине.

«Что касается моих отношений с моими российскими коллегами, то они были и останутся моими близкими друзьями», — сказал американец Ванде Хи на пресс-конференции в начале этого месяца.

«Мы поддерживали друг друга во всем», — сказал он. «И я не беспокоился о своей способности продолжать работать с ними».

Но остаются сомнения в том, смогут ли НАСА, Европейское космическое агентство и другие космические агентства поддерживать операции на борту Международной космической станции без поддержки со стороны России.

Натан Эсмонт, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, заявил, что эксплуатация Международной космической станции станет практически невозможной, если Россия выйдет из проекта.

Заявление исследователя перекликается с высказыванием бывшего космонавта и директора Роскосмоса Сергея Крикалева, который заявил российскому новостному сайту «Известия» о том, что сотрудничество российских и американских космонавтов «необходимо для плодотворной работы» на Международной космической станции.

Международная космическая станция управляется совместно Москвой и Вашингтоном, и полный уход России создаст серьезные проблемы для операции.

Американский астронавт Марк Ванди Хи изображен в листовке НАСА после приземления космического корабля «Союз МС-19» с космической станции в отдаленном районе Казахстана, 30 марта 2022 года.

Российский космический корабль «Союз МС-21» (справа) приближается к Международной космической станции (МКС) во время стыковки со станцией в пятницу, 18 марта 2022 года. Международная космическая станция управляется совместно Москвой и Вашингтоном, и полный вывод России большие трудности в эксплуатации.

Слева направо: астронавты Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти выходят из операционного здания Нила Армстронга и контрольно-пропускного пункта на пути к запуску на борту ракеты SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде 27 апреля 2022 года.

Ранее в этом месяце Рогозин предупредил Вашингтон по российскому государственному телевидению, что уход Москвы с Международной космической станции создаст серьезные проблемы, поскольку российские ракеты перевозят большое количество грузов, необходимых для обслуживания космической станции.

«[Western partners] Без России не обойтись, потому что никто, кроме нас, не может доставить топливо на станцию.

«Только двигатели нашего грузового корабля способны скорректировать орбиту Международной космической станции, оберегая ее от космического мусора».

Однако в последние годы НАСА работало с частными коммерческими организациями, в первую очередь со SpaceX Илона Маска, над доставкой грузов и совершением пилотируемых полетов в космос, что может помочь снизить его зависимость от российской космической программы по обслуживанию Международной космической станции.

Ранее на этой неделе SpaceX запустила четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА, менее чем через два дня после завершения многомиллионного чартерного полета.

В последнем полете участвовала команда НАСА, состоящая как из мужчин, так и из женщин, включая первую чернокожую женщину, совершившую дальний космический полет, Джессику Уоткинс.

В настоящее время SpaceX запустила пять экипажей НАСА и два специальных полета менее чем за два года.

Через неделю после прибытия нового экипажа три американских и один немецкий астронавты вернутся на Землю с Международной космической станции на борту капсулы SpaceX.