Россия высылает голландских дипломатов в ответ

Анкара

В понедельник Россия выслала голландских дипломатов в ответ на это после того, как Нидерланды выслали двух российских дипломатов в конце прошлого года.

В заявлении МИД России говорится, что временный поверенный в делах Нидерландов Йост Рентс был вызван в министерство, чтобы сообщить ему о решении.

«Представителю голландского посольства было объявлено, что российская сторона приняла решение, руководствуясь принципом взаимности, выслать дипломатический персонал посольства Нидерландов в Москве из Российской Федерации. Они будут обязаны покинуть Россию в течение двух недель».

10 декабря Нидерланды выслали двух дипломатов из российского посольства по обвинениям в шпионаже. Офицер разведки, который работал дипломатом, аккредитованным при посольстве России, участвовал в шпионской деятельности в области технологий и науки и создал большую сеть источников, все из которых были или действовали в Нидерландах, говорится в заявлении голландского разведывательного агентства AIVD в технологическом секторе.

В заявлении говорится, что офицер российской разведки интересовался информацией об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях, и большая часть этих технологий полезна как в гражданских, так и в военных приложениях.

Она добавила, что еще один российский разведчик, который также был аккредитован в качестве дипломата при посольстве России в Гааге, играл вспомогательную роль.

Она добавила, что оба дипломата работали в российской разведке, добавив, что они были объявлены министерством иностранных дел «персонами нон грата».

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