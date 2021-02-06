Россия высылает дипломатов ЕС из-за Навального из-за роста напряженности

Москва (AFP) Россия заявила в пятницу, что выслала дипломатов из Швеции, Польши и Германии, обвинив их в том, что они присутствовали на митинге в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, поскольку международная напряженность нарастает из-за заключения в тюрьму самого известного врага Кремля.

Это заявление было сделано, когда Джозеф Боррелл, официальный представитель Европейского союза по иностранным делам, сказал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что обращение с Навальным представляет собой «низкую точку» в отношениях между Брюсселем и Москвой.

МИД России обвинил шведских и польских дипломатов в Санкт-Петербурге и немецкого дипломата в Москве в участии в демонстрациях 23 января, которые оно назвало «незаконными». В тот день десятки тысяч людей по всей России вышли на улицы, протестуя против ареста Навального.

В заявлении министерства говорится, что дипломаты были объявлены «персонами нон грата» и им было предложено «в ближайшее время» покинуть Россию.

Европейские официальные лица решительно осудили этот шаг.

Германия заявила, что ее дипломаты выполняют свой долг, следя за развитием событий, а Москва предупредила, что ее шаг не пройдет без ответа, и вызвала российского посла.

«Мы считаем это высылку необоснованной и считаем, что это еще один аспект того, что можно увидеть в России в настоящее время и который далек от верховенства закона», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине после видеоконференции. с президентом Франции Эммануэлем Макроном. . Макрон выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией и “самым решительным образом” осудил изгнание и то, что случилось с Навальным “от начала до конца”.

Представитель министерства иностранных дел Матс Самуэльсон заявил в заявлении для Associated Press, что Швеция заявила, что «считает это совершенно неоправданным, о чем мы также сообщили российской стороне». Он сказал, что Стокгольм «категорически отвергает утверждения России о том, что дипломат участвовал в демонстрации в России» и «оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ».

Польша также предупредила Москву, что этот шаг приведет к дальнейшему ухудшению отношений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил высылку и написал в Твиттере: «Этот произвольный и неоправданный акт – недавний отход России от своих международных обязательств». Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также заявил в Твиттере, что изгнание дипломатов «просто за то, что они выполняют свою работу, является грубой попыткой отвлечь внимание от нападений России на лидеров оппозиции, протестующих и журналистов».

Выступая в начале переговоров с Лавровым, Боррелл сказал: «Наши отношения находятся под серьезным давлением, и дело Навального – это низшая точка в наших отношениях».

После этого Боррелл сказал, что выразил свою обеспокоенность по поводу тюрьмы Навального и арестов тысяч тех, кто мобилизовался для него. Европейский чиновник сказал, что он также был проинформирован о поддержке блоком освобождения Навального и августовского расследования ядовитых материалов, но добавил, что на данном этапе нет предложений о введении дополнительных санкций против России со стороны Европейского Союза.

«Мы оставляем за собой право продлить действие санкций», – сказала Меркель, но отметила, что ситуация с Навальным не должна повлиять на строящийся трубопровод «Северный поток – 2» для транспортировки большего количества российского природного газа в Германию.

Лавров снова обвинил европейских чиновников в отказе предоставить доказательства отравления. Кремль заявил, что не будет прислушиваться к критике со стороны Запада в отношении правления Навального и действий полиции против его сторонников.

44-летний Навальный, следователь по борьбе с коррупцией и ведущий критик президента России Владимира Путина, был арестован 17 января по возвращении из Германии, когда он в течение пяти месяцев лечился от отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинял Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

Во вторник московский суд постановил, что, находясь в Германии, Навальный нарушил условия своего условного приговора по обвинению в отмывании денег в 2014 году и приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Постановление вызвало международное возмущение.

В ходе массовых протестов в 11 часовых поясах России в течение двух недель подряд многие люди скандировали лозунги против Путина, что стало самым большим проявлением недовольства за последние годы. Тысячи были арестованы . Многим из ближайших соратников Навального предъявлены уголовные обвинения и они находятся под домашним арестом, а несколько соратников Навального приговорены к коротким срокам тюремного заключения.

Леонид Волков, главный стратег Навального, заявил в четверг, что попытки поддерживать митинги каждые выходные приведут только к новым арестам и истощению участников, и сказал, что протесты должны прекратиться до весны после пика.

Вместо этого он призвал своих сторонников сосредоточиться на борьбе с кандидатами, поддерживаемыми Кремлем, на парламентских выборах в сентябре и на обеспечении новых западных санкций против России, чтобы добиться освобождения Навального. Он сказал, что команда Навального постарается сделать так, чтобы «каждый мировой лидер обсуждал с Путиным только освобождение Навального».

Но Владимир Милов, еще один союзник Навального, в пятницу выразил разочарование по поводу визита Бореля в Москву. Он охарактеризовал это как «катастрофически слабый визит» и сказал, что Лавров «использовал его как украшение, чтобы прочитать в Европе лекцию по« международному праву ».

«Может быть, он вернет вакцины от Sputink V в качестве награды», – написал Мелов в Твиттере, имея в виду похвалу Боррелла. Отечественная вакцина против коронавируса в России.

Между тем, в пятницу Навальный вернулся в суд, чтобы его снова судили – на этот раз за клевету на ветерана Второй мировой войны, появившуюся в прокремлевском видео, осуждающем Навального в социальных сетях в прошлом году.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Навальный раскритиковал людей, которые снялись в видеоролике, рекламирующем прошлогодние поправки к конституции, которые позволили продлить срок правления Путина. Навальный назвал людей на видео «коррупционерами», «людьми без совести» и «предателями».

Российские власти подтвердили, что комментарии Навального “искажают честь и достоинство” Игната Артаминко, ветерана, который появился на видео.

В случае признания его виновным Навальному грозит штраф или общественные работы. Он отверг обвинение и отказался подавать петицию в пятницу, назвав судебный процесс «операцией по связям с общественностью», направленной на его унижение.

«Кремлю нужны титулы, в которых говорится, что Навальный оклеветал ветерана», – сказал он.

94-летний Артеменко принял участие в слушании по телефону, сказав, что ему грустно из-за замечаний Навального, и потребовал публичных извинений.

Навальный обвинил семью Артеменко в использовании слабого человека для собственной выгоды, заявив, что дело было сфабриковано, а доказательства – сфальсифицированы.

«Судья должен гореть в аду, а вы продадите своего дедушку», – сказал Навальный, как свидетельствовал внук Артименко.

Окончательно заседание было перенесено на 12 февраля.

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Этому способствовали писатели Associated Press Гер Молсон в Берлине, Ян М. Олсен в Копенгагене, Сильви Корбетт в Париже, Мэтью Ли в Вашингтоне и Жиль Лоулесс в Лондоне.