Россия высылает дипломатов из трех стран, утверждая, что они принимали участие в провальной борьбе: NPR

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Россия в пятницу заявила, что выслает послов из Швеции, Польши и Германии за якобы участие в недавних незаконных протестах.

МИД России а Отчет На демонстрации 23 января их послы были объявлены «личностями», потому что они «не соответствовали своему дипломатическому статусу». В сообщении не указаны протестующие, но в тот день прошли демонстрации с требованием освободить заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального.

МИД Швеции опроверг обвинения в участии посла Швеции в митинге. Рейтер. В заявлении МИД Польши говорится, что он вызвал российского посла и что польский дипломат «выполняет только официальную работу» в соответствии с их дипломатическим статусом и Венской конвенцией.

«Польская сторона ожидает, что российские власти отменит неправильное решение», – продолжили они. «В противном случае у Польши остается возможность предпринять соответствующие действия».

Reuters сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель также осудила увольнение, о чем она узнала во время совместной видеоконференции по вопросам безопасности и безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы не считаем необходимым комментировать подобные измышления», – заявила Меркель журналистам после встречи. Макрон также осудил этот шаг, заявив, что три страны солидарны.

Послы Швеции и Польши находятся в посольствах своих стран в Санкт-Петербурге, а посол Германии прикреплен к их посольству в Москве. Россия заявила, что троице было приказано немедленно покинуть страну.

Выселения произошли на фоне опасений по поводу отношения к Навальному в Западной Европе, поскольку глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Борель провел переговоры с российскими лидерами в Москве.

А ОтчетБорел сказал, что узнал об увольнении во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я решительно осуждаю это решение и отвергаю обвинения в том, что они действовали несовместимым со статусом иностранных дипломатов», – сказал он. «Решение необходимо пересмотреть. Я подчеркиваю единство Европейского Союза и его солидарность с заинтересованными странами-членами».

В России уже два уик-энда проходят жестокие протесты с требованием освободить Навального, который ранее на этой неделе был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за нарушение старого приговора.

Навальный был арестован 17 января на обратном пути в Москву из Германии после того, как оправился от отравленного нападения на президента России Владимира Путина. Власти заявляют, что он нарушил условия своего условно-досрочного освобождения от 2014 года, не пройдя тестирования во время пребывания в Германии.

Пятничные выселения знаменуют ухудшение отношений между ЕС и Россией, которые Борал охарактеризовал как “низкий уровень” после тюремного заключения Навального.