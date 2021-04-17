Россия высылает украинского дипломата, что побудило Киев пообещать отомстить | Россия

Россия заявила в субботу, что выслает украинского дипломата, что побудило Киев немедленно пообещать отомстить, что повысило напряженность после Силы Москвы собрались на восточном фланге Украины.

Украинский консул арестован Во втором городе, Санкт-Петербурге, это происходит в период глобальной обеспокоенности по поводу возможного повторения агрессии Москвы в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. В Москве утверждали, что дипломат был арестован «с поличным» при попытке получить секретную информацию.

В ответ МИД Украины осудил «незаконное» задержание своих дипломатов и заявил, что в ответ Киев выслает высокопоставленного российского дипломата.

Киев борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны Украина С 2014 года столкновения там усилились в начале этого года, фактически нарушив соглашение о прекращении огня, заключенное в июле прошлого года.

С начала года погибло около 30 украинских солдат по сравнению с 50 за весь 2020 год. Большинство из них стали жертвами снайперского огня.

В последние годы Россия задержала ряд украинских граждан по подозрению в шпионаже, но дипломаты редки.

«Украинский дипломат, генеральный консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сусунюк был арестован Федеральной службой безопасности России», – говорится в заявлении российской службы безопасности, написавшем его имя по-русски.

В спецслужбах заявили, что он был задержан в пятницу. Киев сообщил, что дипломат провел в заключении несколько часов.

В субботу МИД России заявил, что вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Букутилу и сообщил ему, что у украинского дипломата есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну с 19 апреля. «Российская сторона указала, что такая деятельность недопустима», – говорится в сообщении ведомства.

Местные спецслужбы России заявили, что Сусунюк был задержан «на месте преступления» во время встречи с гражданином России, когда тот пытался получить «секретную» информацию.

«Такая деятельность несовместима с ее дипломатической позицией, и очевидно, что она носит враждебный характер по отношению к Российской Федерации», – заявили в Федеральной службе безопасности. В соответствии с международным правом, против иностранного дипломата будут приняты меры.

В Киеве в МИД Украины заявили, что оспорили арест дипломата и отвергли обвинения России. Официальный представитель Олег Никулинко заявил, что Россия «грубо нарушила» дипломатические соглашения и стремится к эскалации напряженности.

«В ответ на вышеупомянутую провокацию высокопоставленный дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – сказал Никулинко AFP. Других подробностей он не сообщил.

Перед лицом крупнейшего с 2014 года развертывания российских войск на границах Украины президент Владимир Зеленский запросил у Запада дополнительную помощь, а западные лидеры призвали президента России: Президент России Владимир ПутинЧтобы перестать терроризировать своего соседа.

Напряженность между Россией и Украиной возникает на фоне новой словесной войны между Москвой и Вашингтоном, поскольку новый президент США Джо Байден стремится занять более жесткую позицию в отношении Путина.

США объявили в четверг Санкции и высылка 10 российских дипломатов В ответ на то, что говорит Белый дом, – вмешательство Кремля в выборы в США, широкомасштабные кибератаки и другие враждебные действия.

Россия заявила в пятницу, что сделает это Выгоните американских дипломатов И наказать официальных лиц США в ответ рекомендацией, чтобы посланник США покинул Россию для «консультаций».