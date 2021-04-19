Россия высылает 20 чешских дипломатов из-за роста напряженности

На следующий день после того, как правительство Чешской Республики обвинило агентов российской военной разведки в серии загадочных взрывов на складе боеприпасов в 2014 году и выслало 18 российских дипломатов, российское правительство объявило в воскресенье, что 20 чешских дипломатов будут высланы в ответ.
Изгнания указывают на дальнейшую эскалацию напряженности между Кремлем и западными правительствами, достигающую невиданной со времен холодной войны интенсивности. Спор между Чехией и Россией разгорелся буквально через несколько дней после США ввели жесткие санкции Российские правительственные чиновники и компании должны отреагировать на широко распространенное нарушение работы компьютерных систем правительства США.
в РазрешатьМИД России пригласил Чешские сборы Он обвинил правительство в том, что оно американская марионетка.
В заявлении МИД России говорится: «Пытаясь удовлетворить Соединенные Штаты после недавних санкций США против России, чешское правительство в данном случае обошло своих хозяев за рубежом».
Изгнание, вероятно, уничтожит чешское дипломатическое присутствие в России, где у чехов есть только десятки дипломатов.
Напротив, посольство России в Праге, столице Чехии, считается одним из крупнейших в стране в Европе и используется, по мнению экспертов по безопасности, в качестве плацдарма для разведывательных операций, проводимых в ряде западных стран. .
Взрывы 2014 года, которые сначала произошли в деревне Влаховице, а два месяца спустя – на близлежащем складе боеприпасов, не получили полного объяснения, хотя власти в то время заявили о возможности саботажа. Двое рабочих на государственном складе погибли.
Взрывы произошли в то время, когда украинские силы отчаянно нуждались в оружии, чтобы ограничить успехи поддерживаемых Россией сепаратистов, и когда российские войска все активнее участвовали в сирийской гражданской войне.
В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что ответственность за взрывы несет подразделение российской военной разведки, известное как «Подразделение 29155».
Подразделение, работающее более десяти лет, было связано с рядом насильственных действий по всей Европе, в том числе Попытка государственного переворота в Черногории В 2016 году его отравили Сергей в Scribal, Бывший российский шпион, в Великобритании два года спустя.
Британское правительство заочно предъявило обвинение двум компонентам Отряда 29155 в отравлении.
В субботу власти Чехии заявили, что эти два активиста, известные под псевдонимами, Александр Петров и Руслан Бучиров, Находился в Чешской Республике в дни, предшествовавшие, в том числе, первому взрыву в октябре 2014 года. В заявлении отдела по борьбе с организованной преступностью Чешской национальной полиции говорится, что двое мужчин находятся в розыске в связи с неустановленным «серьезным преступлением». “