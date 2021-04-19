World

Россия высылает 20 чешских дипломатов из-за роста напряженности

19 апреля, 2021
Toma Kulikov

На следующий день после того, как правительство Чешской Республики обвинило агентов российской военной разведки в серии загадочных взрывов на складе боеприпасов в 2014 году и выслало 18 российских дипломатов, российское правительство объявило в воскресенье, что 20 чешских дипломатов будут высланы в ответ.

Изгнания указывают на дальнейшую эскалацию напряженности между Кремлем и западными правительствами, достигающую невиданной со времен холодной войны интенсивности. Спор между Чехией и Россией разгорелся буквально через несколько дней после США ввели жесткие санкции Российские правительственные чиновники и компании должны отреагировать на широко распространенное нарушение работы компьютерных систем правительства США.

в РазрешатьМИД России пригласил Чешские сборы Он обвинил правительство в том, что оно американская марионетка.

В заявлении МИД России говорится: «Пытаясь удовлетворить Соединенные Штаты после недавних санкций США против России, чешское правительство в данном случае обошло своих хозяев за рубежом».

Изгнание, вероятно, уничтожит чешское дипломатическое присутствие в России, где у чехов есть только десятки дипломатов.

Напротив, посольство России в Праге, столице Чехии, считается одним из крупнейших в стране в Европе и используется, по мнению экспертов по безопасности, в качестве плацдарма для разведывательных операций, проводимых в ряде западных стран. .

Взрывы 2014 года, которые сначала произошли в деревне Влаховице, а два месяца спустя – на близлежащем складе боеприпасов, не получили полного объяснения, хотя власти в то время заявили о возможности саботажа. Двое рабочих на государственном складе погибли.

Взрывы произошли в то время, когда украинские силы отчаянно нуждались в оружии, чтобы ограничить успехи поддерживаемых Россией сепаратистов, и когда российские войска все активнее участвовали в сирийской гражданской войне.

В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что ответственность за взрывы несет подразделение российской военной разведки, известное как «Подразделение 29155».

READ  Исламское государство стремится возродить христианские страны

Подразделение, работающее более десяти лет, было связано с рядом насильственных действий по всей Европе, в том числе Попытка государственного переворота в Черногории В 2016 году его отравили Сергей в Scribal, Бывший российский шпион, в Великобритании два года спустя.

Британское правительство заочно предъявило обвинение двум компонентам Отряда 29155 в отравлении.

В субботу власти Чехии заявили, что эти два активиста, известные под псевдонимами, Александр Петров и Руслан Бучиров, Находился в Чешской Республике в дни, предшествовавшие, в том числе, первому взрыву в октябре 2014 года. В заявлении отдела по борьбе с организованной преступностью Чешской национальной полиции говорится, что двое мужчин находятся в розыске в связи с неустановленным «серьезным преступлением». “

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *