На следующий день после того, как правительство Чешской Республики обвинило агентов российской военной разведки в серии загадочных взрывов на складе боеприпасов в 2014 году и выслало 18 российских дипломатов, российское правительство объявило в воскресенье, что 20 чешских дипломатов будут высланы в ответ.

Изгнания указывают на дальнейшую эскалацию напряженности между Кремлем и западными правительствами, достигающую невиданной со времен холодной войны интенсивности. Спор между Чехией и Россией разгорелся буквально через несколько дней после США ввели жесткие санкции Российские правительственные чиновники и компании должны отреагировать на широко распространенное нарушение работы компьютерных систем правительства США.

в РазрешатьМИД России пригласил Чешские сборы Он обвинил правительство в том, что оно американская марионетка.

В заявлении МИД России говорится: «Пытаясь удовлетворить Соединенные Штаты после недавних санкций США против России, чешское правительство в данном случае обошло своих хозяев за рубежом».