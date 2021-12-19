В мае прошлого года тогдашний президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из сделки по открытому небу, которую якобы нарушила Россия. Через шесть месяцев после того, как соглашение было достигнуто, Соединенные Штаты больше не были официально участником соглашения от 22 ноября 2020 года.
Вскоре Москва объявила о своем намерении вслед за США выйти из соглашения, в которое входят 33 страны Европы и Северной Америки. Суббота, МИД России. Сказал С момента своего создания в 2002 году он предоставил всем участвующим странам доступ к взаимопониманию и доверию, укрепил взаимопонимание и доверие и провел совместное военное наблюдение за своей территорией с самолетов.
«Многолетняя эффективная практика Соглашения об открытом небе показала, что оно лучше всего работает как инструмент для укрепления доверия и безопасности, а также для создания дополнительных возможностей для объективной и беспристрастной оценки военного потенциала и военных операций стран-участниц». Отчет Говорит из Москвы.
Россия — не единственная страна, которая сожалеет о том, что покинула Соединенные Штаты в прошлом году.
Европейцы были разочарованы
Тогдашний министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила Barents Observer’у, что его страна «разочарована решением США выйти из сделки по открытому небу».
Министерства иностранных дел Франции, Бельгии, Чехии, Финляндии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции. Совместный отчет Сожалею о решении Дональда Трампа.
«Соглашение об открытом небе — ключевой компонент структуры доверия, разработанной за последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе», — говорится в заявлении.
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За прошедшие годы российские военные наблюдатели совершили несколько полетов над территорией Норвегии, запустив в 2015 году один самолет из аэропорта Бардофос на севере Норвегии, который часто используется союзниками Норвегии по НАТО во время зимних тренировок.
Венский документ
Хотя такие самолеты-разведчики больше не могут быть произведены, Норвегия и Россия изучают совместные силы в северных регионах в соответствии с Венским документом. Этот документ соблюдается всеми 57 государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и направлен на обеспечение военной транспарентности путем обмена информацией об их вооруженных силах, военных системах, людях и ключевых системах вооружения и техники.
Затем полученная информация может быть подтверждена совместными исследованиями.
В декабре, когда норвежские офицеры прошли маршем 200-го отдельного мотострелкового полка Северного флота в Беченке на Кольском полуострове, российские офицеры прибыли к северу от норвежской бригады в Бард и Мальсельв, район Центрального трамвая.
В Беченке трем норвежским офицерам, приехавшим с визитом, рассказали о структуре и обучении российского полка.
«Сегодняшние лидеры армии — это так называемые солдаты, нанятые им по контракту. Контрактники, Потому что их принуждают, — говорит Майор Лист Ург. Отдел контроля над вооружениями Норвежских вооруженных сил.
«Проверка информации — это основа нашей миссии по контролю над вооружениями. Диалог и прозрачность помогают укрепить отношения между Норвегией и Россией », — сказал Major Urge.
Визит норвежцев в Беченгку на Кольском полуострове состоялся 7 декабря, а через неделю барабаны прибыли в Россию.
В «Бригаде Север» в Трумсе российская делегация во главе с полковником Романом Петровым смогла проверить правильность всей информации, предоставленной Норвегией в соответствии с Венским документом.
Русским показали батальоны в Сетермоэне, Скьольде и Бардуфосе, и они могли провести переговоры с личным составом на месте.
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