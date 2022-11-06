Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в октябре, обогнав традиционных продавцов Саудовскую Аравию и Ирак, согласно данным системы отслеживания поставок энергии Vortexa.

Россия, на долю которой приходилось не более 0,2 процента от общего объема импорта нефти Индией в году, закончившемся 31 марта 2022 года, в октябре поставляла Индии 935 556 баррелей сырой нефти в день — это самый высокий показатель за всю историю.

В настоящее время на его долю приходится 22 процента от общего объема импорта сырой нефти Индией, опережая Ирак с 20,5 процента и Саудовскую Аравию с 16 процентами.



Аппетит Индии к российской нефти резко возрос с тех пор, как она начала торговаться со скидкой, поскольку Запад избегал ее, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину.

По данным аналитической компании Vortexa, в декабре 2021 года Индия импортировала из России всего 36 255 баррелей сырой нефти в сутки по сравнению с 1,05 миллиона баррелей в сутки из Ирака и 952 625 баррелей в сутки из Саудовской Аравии.

В течение следующих двух месяцев импорта из России не было, но он возобновился в марте после того, как в конце февраля разразилась война на Украине.

Индия импортировала 68 600 баррелей в сутки российской нефти в марте, в то время как в следующем месяце она выросла до 266 617 баррелей в сутки и достигла пика в 942 694 баррелей в сутки в июне. Но в июне Ирак был крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 1,04 миллиона баррелей в день. В этом месяце Россия стала вторым по величине поставщиком Индии.

Импорт немного сократился в следующие два месяца. По данным Fortexa, в сентябре он достиг 876 396 баррелей в сутки, а в октябре вырос до 835 556 баррелей в сутки.

Ирак опустился на второе место с поставками 888 079 баррелей в сутки в октябре, за ним следует Саудовская Аравия с поставками 746 947 баррелей в сутки.

Индийское правительство энергично защищает свою торговлю с Россией, заявляя, что оно должно получать нефть там, где она дешевле.

«В 22 финансовом году (с апреля 2021 года по март 2022 года) закупки российской нефти составили 0,2 процента (от всей нефти, импортируемой Индией). Мы по-прежнему покупаем только четверть того, что покупает Европа за один день», — сказал министр нефти Хардип Сингх Пури. CNN в Абу-Даби на прошлой неделе. «У нас есть моральный долг перед нашими потребителями. У нас 1,34 миллиарда человек, и мы должны обеспечить их энергией… будь то бензин или дизельное топливо».

Когда его спросили, сталкивается ли Индия с моральным конфликтом из-за импорта из России на фоне недавнего спора с Украиной, он ответил: «Ничего. Морального конфликта нет. Мы не покупаем у X или Y. Мы покупаем все, что доступно. Правительство не покупает, покупают нефтяные компании».

Индия также не присоединилась к плану, предложенному Большой семеркой (Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) по ограничению цен на нефть, закупаемую в России, как способ ограничения доходов Москвы.

Пури сказал, что Индия изучит предложение, когда оно будет доработано и сообщено.

Он будет «отвечать в своих высших национальных интересах».

Он подчеркнул, что Индия будет стремиться приобретать сырую нефть из различных источников, и сказал, что страна также будет покупать ее в Гайане и Канаде.