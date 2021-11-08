Россия в очередной раз возглавила чемпионат Европы

Чемпионат Европы по короткой воде в Лене в 2021 году

Вторник, 2 ноября — воскресенье, 7 ноября

Водный дворец, Казань Россия

СКМ (25 м)

Предварительный обзор

Полученные результаты

Сегодня вечером в Казани завершился чемпионат Европы 2021 года по короткой дистанции, и страна-хозяйка снова возглавила общий список медалей. Россия выиграла в общей сложности 17 медалей, в том числе 8 золотых, повторив свое правление в Европе в Глазго два года назад.

Сборная Нидерландов завоевала 15 медалей, из них 6 золотых. Сравните это с Глазго, где голландские мужчины и женщины заняли 3-е место после Италии, выиграв в общей сложности 10 медалей.

Италия по-прежнему находится в тройке лидеров, но опустилась на 3-е место, а Швеция и Венгрия включили оставшиеся места в пятерку лучших.

Сегодня вечером Россия выиграла два золота в фристайле Климент Колсников 100 метров бесплатно Анастасия Кирбыникова Она возглавила женский подиум на 400 метров вольным промыслом. Илья Бородин Он установил новый мировой рекорд среди юниоров на пути к золоту в соревнованиях по бегу на 400 метров среди мужчин.

Матч Нидерландов в гонке смешанной комплексной серии был побит новым мировым рекордом. Команда Kra Dusaint, Арно Камминга, Maaike de Ward А также Там де Бур WR получил новую отметку WR 1: 36,18, чтобы побить рекорд Европы и чемпионата.