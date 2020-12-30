Россия в полную силу для Tour de Sky: первоначально с 10 женщинами и несколькими мужчинами – Fondo Italia

В Россия Было объявлено, что его команда для участия в Tour de Sky стартует в Walmaster 1 января следующего года, проедет через Тобиаго и окажется в фантастической обстановке Val di Fium. В то время как другие решили бойкотировать мероприятие из-за чрезвычайной ситуации с Правительством-19, Елена Вальпе, Президент Федерации лыжных гонок России, вместо этого решил представить себя всей группой. Двадцать российских спортсменов выйдут на старт, а десять женщин и несколько мужчин будут приглашены, чтобы вернуть Россию на вершину этапа.

Когда вначале все было хорошо, цель – подтвердить прошлогодний успех Полшунова и попробовать этот подвиг среди женщин, потому что ни один россиянин не выигрывал в этом соревновании, даже если бы Набриева пришла. Дважды второй за последние два сезона.

Среди женщин класс 2000 Анастасия Фалива дебютирует на чемпионате мира.

Выбор девушки

Наталья Неприева (1995)

Татьяна Сорина (1994)

Юлия Ступак (1995)

Алиса Джамбалова (1994)

Яна Кирбиченко (1996)

Анна Нечевская (1991)

Анна Геробиадева (1997)

Кристина Мацокина (1998)

Анастасия Фалива (2000)

Мужской отбор

Александр Большов (1996)

Андрей Мельниченко (1992)

Артем Мальцев (1993)

Иван Якимушкин (1996)

Евгений Белов (1990)

Алексей Червоткин (1995)

Дениз Спицова (1996)

Клеб Редвик (1991)

Илья Семиков (1993)

Александр Трентьев (1999)