Правительство России заявляет, что в начале следующего года начнет принимать регистрацию компаний, стремящихся вести бизнес в зоне беспошлинной торговли на подконтрольных России островах, на которые претендует Япония.

Российское правительство во время пятничной встречи обсудило подготовку к присоединению региона к тому, что оно называет Курильскими островами. Острова включают четыре острова, на которые претендует Япония.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что компании, ведущие бизнес в регионе, будут освобождены от основных налогов, в том числе корпоративного налога и налога на доход от собственности, на срок до 20 лет. Он описал беспрецедентные преимущества.

Министр также сообщил, что правительство планирует продолжить программу до 2046 года.

В сентябре президент Владимир Путин объявил о создании зоны без тарифов, направленной на привлечение иностранных инвестиций.

В октябре два российских вице-премьера посетили Еторово, один из четырех островов, по всей видимости, в рамках подготовки к проекту.

Япония уже проинформировала Россию, что план противоречит соглашению о совместной экономической деятельности на островах на том основании, что он не нарушает правовые позиции двух стран.

Правительство Японии утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии. В нем говорится, что острова были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.