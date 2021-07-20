Россия заявила, что Соединенные Штаты провалили свою миссию в Афганистане. (Файл)

Москва:

Россия заявила в понедельник, что в следующем месяце проведет военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном недалеко от границы с Афганистаном. Там талибы нанесли молниеносный удар по правительственным войскам.

Повстанцы поддержали вывод иностранных войск для проведения серии атак по всей стране.

Афганские правительственные войска и беженцы вошли в Таджикистан в последние недели и покинули опорные пункты талибов.

Согласно сообщению Минобороны, совместные учения пройдут 5-10 августа на полигоне Карм-Майден в Таджикистане, недалеко от афганской границы.

Командующий Центральным округом армии Александр Лапин заявил, что войска проведут учения по разгрому «незаконных вооруженных формирований, вторгшихся в границы дружественной страны».

Как сообщили Fineko / abc.az в Минобороны, в играх примут участие военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и Центральном военном округе.

В настоящее время считается, что талибы контролируют несколько пунктов пересечения границы в половине из 400 районов Афганистана и осадили столицы провинций.

В понедельник более дюжины дипломатических миссий в Афганистане призвали к «срочному прекращению» безжалостного военного наступления талибов, заявив, что было бы противоречиво говорить о том, что они хотели урегулировать конфликт путем переговоров.

Россия заявила, что Соединенные Штаты потерпели неудачу в своей миссии в Афганистане и выводят иностранные войска в стремительно ухудшающуюся стабильность раздираемой войной страны.

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