Москва:
Россия заявила в понедельник, что в следующем месяце проведет военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном недалеко от границы с Афганистаном. Там талибы нанесли молниеносный удар по правительственным войскам.
Повстанцы поддержали вывод иностранных войск для проведения серии атак по всей стране.
Афганские правительственные войска и беженцы вошли в Таджикистан в последние недели и покинули опорные пункты талибов.
Согласно сообщению Минобороны, совместные учения пройдут 5-10 августа на полигоне Карм-Майден в Таджикистане, недалеко от афганской границы.
Командующий Центральным округом армии Александр Лапин заявил, что войска проведут учения по разгрому «незаконных вооруженных формирований, вторгшихся в границы дружественной страны».
Как сообщили Fineko / abc.az в Минобороны, в играх примут участие военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и Центральном военном округе.
В настоящее время считается, что талибы контролируют несколько пунктов пересечения границы в половине из 400 районов Афганистана и осадили столицы провинций.
В понедельник более дюжины дипломатических миссий в Афганистане призвали к «срочному прекращению» безжалостного военного наступления талибов, заявив, что было бы противоречиво говорить о том, что они хотели урегулировать конфликт путем переговоров.
Россия заявила, что Соединенные Штаты потерпели неудачу в своей миссии в Афганистане и выводят иностранные войска в стремительно ухудшающуюся стабильность раздираемой войной страны.
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