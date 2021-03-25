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Россия в состоянии положить конец засухе пар после коротких сноубордических миров

25 марта, 2021
Boleslava Sokolova

Команда молодых пар из России может выиграть чемпионат мира по фигурному катанию, что может положить конец восьмилетней засухе золотой медалью.

Александра Бойкова И Дмитрий Козловский Короткая программа привела в среду в Стокгольме с результатом 80,16 балла, обойдя двукратного чемпиона мира. Суй Вонгинг И Хан Конг По 2.54.

19-летняя Бойкова и 20-летняя Козловский финишировали шестыми во время своего мирового дебюта в 2019 году, а прошлой осенью выиграли чемпионат Европы 2020 года и Гран-при России.

Это был последний дуэт из некогда доминирующей России, выигравший титул чемпиона мира. Татьяна Волосужар И Максим Траньков, Который положил конец восьмилетней засухе в 2013 году. Технически говоря, фигуристы – это не Россия на этой неделе, а Российская Федерация конькобежного спорта, где флаг и гимн страны запрещены на крупных международных спортивных мероприятиях из-за проблем с допингом.

Американские супруги Эшли Кейн Гриббл И Тимоти Ледюк И Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер Шестое и седьмое места соответственно. Их объединенные результаты после произвольной программы в четверг должны быть не выше 13 (например, шестого и седьмого), чтобы Соединенные Штаты заняли максимум три места на Олимпийских играх 2022 года.

В последний раз США помещали пару в первую десятку мира в 2012 году. Последний раз США помещали пару в первую семерку в 2002 году.

Соревнования продолжатся в четверг утром короткой программой среди мужчин.

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Бойкова и Козловский могут стать самыми молодыми чемпионами мира среди пар со времен русских мифов Екатерина Гордева И Сергей Гринков, Который выиграл четыре титула с 1986 по 1990 год, когда Гордива был подростком.

Суй и Хан, которые не потерпели поражений в отдельных соревнованиях с тех пор, как выиграли серебро на Олимпийских играх 2018 года, оба восстанавливаются после операции на бедре в Хане в апреле прошлого года. В последний раз они участвовали в чемпионате четырех континентов в феврале 2020 года и пропустили Гран-при в Китае в ноябре из-за выздоровления.

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Китайцы вернулись к короткой древней программе из-за того, что Хань столкнулся с проблемой вернуться после операции.

По данным Международной федерации конькобежного спорта, «несмотря на то, что мы тренировались недолго, нам удалось добиться успеха», – сказал Хан.

Американские пары, сделавшие первые ошибки, выздоровели и могут обеспечить три олимпийских места. Это произошло через четыре года после того, как Соединенные Штаты заняли только одно место на Олимпиаде в Пхенчхане, самое низкое место со времен первых Зимних игр 1924 года.

Каин Гриббл упал на трио сальхов. ЛеДюк назвал выступление Каина-Гриббла, чтобы исполнить остальную часть сильного шоу, «признаком героя».

Cayenne-Gribble и Leduc, третий был заменен в январе. Джессика Каллаланг И Брайан Джонсон В мировой сборной несколько недель назад после того, как серебряные призеры снялись в США по личным причинам, не связанным с эпидемией вируса короны.

Книрим и Фрейзер, чемпионы США в их первом совместном сезоне, потеряли очки, когда удвоили свои трехпалые кольца. Они оба назвали это совпадением.

Книрим сказал: «Я очень гордился им, потому что в тот момент, когда он откатился от этого прыжка, он крепко схватился за себя и собрался, а остальная часть программы представила его так, как будто он был прибит в прыжке».

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