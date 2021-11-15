Россия: Гагания: космонавт вернулся из России | Новости Бангалора

Бангалор: один из четырех астронавтов, избранных по индийской программе Гагная, собирается вернуться Россия Там, где он провел одну неделю, трое других по очереди работают по одной неделе. Космонавты, которые уже прошли базовую подготовку в Центре испытаний космонавтов имени Гагарина в Москве и начали часть этапа подготовки в Индии, вернулись в Россию для работы, связанной с сиденьями экипажей и скафандрами. Ранее в этом году TOI сообщала, что избранные космонавты вернутся в Россию. большой мир Центр космических полетов человека ISRO (HSFC), который возглавляет Гаганяна, сказал: «Все они пробудут там около недели. Ожидается, что первый вернется в ближайшие пару дней, а затем уйдет другой. Они не все вместе ». Среди запланированных мероприятий — формовка кресел экипажа, которая должна выполняться в соответствии с конструкцией кузова; Эксперименты с летным костюмом, включая проверку декомпрессии и т. Д. Сиденья, которые будут использоваться в модуле экипажа, Isro получит из России, космическое агентство разместило заказы на четыре, а скафандр будет поставлять российская научно-исследовательская и производственная компания «Звезда». После первоначального обучения в России, которое длилось более года, избранные астронавты прошли несколько основных модулей в Индии, включая обучение космической медицине в Институте аэрокосмической медицины ВВС Индии (IAF) и «непрерывное обучение» для лететь в Бидар. Однако они еще не приступили к собственному обучению для конкретной миссии, которая будет определена после их повторного возвращения из России. «У них есть учебная программа. Обучение будет проходить в разные фазы, каждая фаза будет соответствовать конкретным требованиям полета. У нас также будут тренажеры, которые будут имитировать экипаж, и другие инструменты, которые им понадобятся для работы с ним во время полета». «Миссия», — сказал ученый HSFC. Ранее индийские подразделения их подготовки проходили бы во многих городах и с помощью нескольких агентств, включая все три службы вооруженных сил. Например, тренировки для подразделения Гаганьяна — различные условия и реакции, которые им требуются — будут проходить в Бангалоре, в то время как тесты и тренировки на плавучесть и выживание будут проходить в Бангалоре. тритон ( Национальный институт океанических технологий ) в Ченнаи. Полеты и другие учения будут обеспечены ВВС Индии, в то время как Isro также установила флот ВМС. Некоторые испытания центрифуг будут проводиться в IAM, а некоторые физические тренировки и некоторые симуляционные тренировки будут проводиться на объектах Isro. Повышение квалификации будет включать ознакомление с системами, в том числе с ракетами-носителями. В основном это будет теория, которая поможет избранным астронавтам понять различные системы, которые будут запускать их в космос и безопасно возвращать обратно. После этого они запустят имитатор полета, где их научат пользоваться инструментами безопасности, вручную вмешиваться в работу систем полета, если что-то пойдет не так, как делать снимки земли и т. Д.

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