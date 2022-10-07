Россия говорит, что комментарии Зеленского о «превентивном ударе» оправдывают ее «спецоперацию» в Украине

(Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что комментарии президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО наносит превентивные удары по России, подчеркивают необходимость того, что он назвал своей «специальной операцией» в Украине.

«Поступая таким образом, он фактически предоставил миру больше доказательств угроз, исходящих от киевского режима», — сказал Лавров. Это повод для начала спецоперации по их обезвреживанию».

В ходе обсуждения с австралийским аналитическим центром в четверг Зеленский сказал, что считает, что удары необходимы для предотвращения любого применения ядерного оружия.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Он не вдавался в подробности о том, какие удары он намеревался нанести, и не указывал на необходимость нанесения ядерных ударов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил комментарии Зеленского как «призыв к началу новой мировой войны с непредсказуемыми и серьезными последствиями», сообщает РИА. Читать далее

Россия начала свою «специальную военную операцию» по разоружению и «разоружению» своего соседа. Украина и страны Запада отвергли это как необоснованный предлог для вторжения.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчет Reuters) Под редакцией Марка Генриха и Ника Макфи.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.