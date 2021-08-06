Россия заявляет, что готова восстановить отношения с Грузией «в той мере, в какой Грузия к этому готова», выражая надежду, что «в Тбилиси возобладает здравый смысл» и начать развивать отношения с оккупированными Россией регионами Абхазия и Цхинвали. «независимые государства.

На вчерашнем брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бекантов сказал Что «Россия никогда не приравнивала режим Саакашвили (третьего президента Грузии) к народу Грузии».

«Россия спасла народ Южной Осетии (Цхинвали) от уничтожения» в 2008 году, во время российско-грузинской войны, которая привела к приостановке дипломатических отношений между двумя странами, сказал Бекантов.

????#бекантов: Россия никогда не сравнивала преступный режим Михаила Саакашвили с народом Грузии ☝️ Мы готовы чинить заборы до тех пор, пока Грузия будет к этому готова. Надеемся, что в Тбилиси возобладает здравый смысл. pic.twitter.com/C8ngVjNjnZ – МИД России (mfa_russia) 5 августа 2021 г.

Он заявил, что «сотрудничество России с республиками Абхазия и Южная Осетия уже давно стало стабилизирующим фактором на Южном Кавказе», добавив, что главная цель Женевских международных переговоров, на которых основное внимание уделяется вопросам грузинского конфликта, заключается в поощрении подписания . Соглашение о неприменении силы между Тбилиси и его оккупированными территориями.

Это особенно актуально, учитывая путь Тбилиси к ускоренной евроатлантической интеграции и его участие в планах США и НАТО по «сдерживанию» Москвы, сказал Бекантов.

МИД Грузии охарактеризовал комментарии Бекантова как «дезинформацию и пропаганду».

????#бекантов: Прошло полтора года с момента военной агрессии режима Михаила Саакашвили против Южной Осетии и российских миротворческих сил. ??????? #Россия Грузинское вторжение было остановлено операцией по принуждению к миру, и безопасность граждан Южной Осетии и Абхазии была гарантирована. pic.twitter.com/O0GsB0ctb8 – МИД России (mfa_russia) 5 августа 2021 г.

В министерстве заявили, что «параллельной правды не существует» и что международное сообщество и закон единодушны в том, что Россия является оккупантом.

В министерстве заявили, что в недавнем решении Европейского суда по правам человека говорится, что Россия является страной, которая осуществляет эффективный контроль над оккупированными территориями в Грузии и несет ответственность за все нарушения там.

В ведомстве заявили, что это Россия и ее агрессивные действия помешали восстановлению дипломатических отношений.

Официальные лица правящей партии «Грузинская мечта», которая предприняла шаги по восстановлению экономических связей с Россией вскоре после прихода к власти в 2013 году, ответили, что восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией до тех пор, пока территория Грузии не будет оккупирована, «крайне маловероятно». “.

При существующих красных линиях (оккупация грузинских земель) дипломатические отношения восстановлению не подлежат. Однако под руководством «Грузинской мечты» дискуссии всегда велись и будут касаться гуманитарных и экономических вопросов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе повторил то же самое в отношении дипломатических отношений и заявил, что «например, возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является экономическим вопросом, и многие грузины заинтересованы в этом».

Россия приостановила прямые рейсы в Грузию после протестов в Тбилиси в июне 2019 года, когда российские законодатели были вынуждены покинуть страну.

Месячные протесты были вызваны шагом российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего кресло спикера парламента Грузии во время международной религиозной конференции в грузинской столице.