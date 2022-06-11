Украинский танк на передовой в Северодонецке (Александр Ратушняк / АП) (АП)

Русский Правительство предупредило о своей готовности «децентрализовать потенциальные угрозы» со стороны НАТО на границе, что представляет собой завуалированную угрозу безопасности альянса.

Оборонительный союз усилил свои силы в Польше, недалеко от границы с УкраинаС эскалацией войны на Украине.

В ответ Олег Тяпкин, глава МИД, отвечающий за отношения России с Европой, заявил, что Кремль реагирует на рост числа НАТО силы в Польша Это будет «соразмерно и уместно».

«Реакция, как обычно, будет соразмерной и адекватной, направленной на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации», — заявил он российскому информационному агентству «Интерфакс».

В феврале президент США Джо Байден приказал направить в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих США, чтобы помочь укрепить присутствие НАТО в Восточной Европе.

Всего через месяц Великобритания заявила, что находится в процессе развертывания наземной системы ПВО в Польше вместе со 100 солдатами.

Министр обороны Бен Уоллес объявил о развертывании ракетной системы Sky Sabre во время поездки в Варшаву на встречу со своим польским коллегой.

Даунинг-стрит заявила, что 100 военнослужащих будут развернуты на краткосрочной основе и будут находиться на рассмотрении.

Это произошло в связи с тем, что премьер-министр приказал премьер-министру сделать «все, что в их силах», чтобы добиться освобождения двух британцев, Шона Бонера и Эйдена Аслина, после того, как они были приговорены к смертной казни за борьбу с российскими войсками в том, что описало правительство Великобритании. как «фиктивное» предложение.

В пятницу госсекретарь Лиз Трасс обсудила со своим украинским коллегой усилия по их освобождению после решения российского уполномоченного суда в отношении двух мужчин, которые служили в украинской армии.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил в пятницу, что переговоры о возможном обмене пленными с Москвой ведутся, как выяснилось. Министр обороны Бен Уоллес неожиданно посетил Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским..

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