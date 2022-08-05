Россия готова обсудить трансфер Бритни Грайнер

Еще три корабля с украинским зерном покинули черноморские порты страны в пятницу, что стало последней партией в рамках сделки, заключенной при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций для смягчения растущего продовольственного кризиса.

Суда, перевозящие более 58 000 тонн кукурузы, направляются в Ирландию, Англию и Турцию. Об этом говорится в заявлении ООН. Это одно из более чем дюжины судов, которые застряли в Украине после вторжения России в феврале, и на нем находится часть оставшихся 20 миллионов тонн зерна страны.

Четвертое судно, направлявшееся в Украину, осмотрели в Стамбуле представители Украины, России, Турции и ООН.

Экспортная сделка началась на этой неделе, когда кораблю разрешили отправиться в Ливан. Большая часть украинского экспорта зерна используется в качестве корма для животных, а не для потребления человеком, и эксперты говорят, что этот груз не окажет существенного влияния на мировые цены на кукурузу, пшеницу и сою.

«Перемещение трех дополнительных кораблей в одночасье является очень позитивным знаком и будет продолжать укреплять уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Джонатан Хайнс, старший аналитик компании Crow Intelligence, занимающейся данными и аналитикой. «Если поток зерна из Украины продолжит увеличиваться, это поможет решить глобальные проблемы с поставками».

В USA TODAY Telegram:Присоединяйтесь к нашему каналу о войне между Россией и Украиной, чтобы получать обновления

Последние достижения

►Российские силы обстреляли украинский город Никополь возле крупнейшей в Европе атомной электростанции в четверг, подкрепив предупреждения главы ядерной службы ООН о том, что боевые действия вокруг объекта могут привести к катастрофической аварии. Завод находится под контролем России с тех пор, как в начале войны его захватили московские войска.

Кремль готов обсудить с США обмен заключенными Бритни Гринер

Россия «готова обсудить» по официальным каналам обмен пленными с участием звезды WNBA, олимпийской чемпионки Бриттни Гринер, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

31-летний Гринер был приговорен к девяти годам лишения свободы в российской колонии строгого режима за хранение и контрабанду наркотиков по политически мотивированному делу. Он находится под стражей в России с 17 февраля после того, как в его багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены баллончики с маслом каннабиса.

И Лавров, и его госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу находились в Камбодже для участия в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Лавров сказал, что Блинкен не пытался связаться с ним, пока они присутствовали на встрече.

«Нас разделял всего один человек за столом для переговоров, но я не чувствовал его желания поймать меня», — сказал он.

Лавров сказал, что передачу заключенных следует обсуждать только через специальный российско-американский канал, который президент Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились создать в июне 2021 года, и предупредил официальных лиц США, чтобы они не «участвовали в публичной дипломатии».

Визуальное описание:Картирование и отслеживание вторжения России в Украину

Украинские силы нарушили международное право, создав базы в населенных пунктах, задействовав системы вооружения и превратив гражданские районы в военные цели, говорится в заявлении Amnesty International в четверг.

Исследователи правозащитной группы обнаружили доказательства того, что украинские силы закрепились в таких зданиях, как школы и больницы в 19 городах и селах, обнажая жилые районы, где российские удары привели к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Однако в городах, в том числе в Харькове, Amnesty International обнаружила, что Россия незаконно наносила удары по гражданским районам и совершала военные преступления. Организация заявила, что использование Россией жилых районов Украины в качестве военных баз «никоим образом не может оправдать» применение Россией оружия неизбирательного действия, такого как кассетные бомбы, запрещенные международным сообществом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем выступлении в четверг, что доклад направлен на «перекладывание ответственности» за гибель мирных жителей в Украине. Об этом сообщает CNN.

Российские государственные и прокремлевские СМИ широко цитировали это заявление, которое в определенной степени совпадает с официальной версией Москвы.

«Мы всегда говорили об этом, называя действия Вооруженных сил Украины тактикой использования мирных жителей в качестве «живого щита», — заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс