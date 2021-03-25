Россия готова прекратить отношения с Евросоюзом в случае введения санкций

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Хосеп Боррелл (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) проводят совместную пресс-конференцию после встречи в Москве, Россия, 5 февраля 2021 г. (Фото: Министерство иностранных дел / Заявление) / Агентство Anadolu Via Getty Images)

Лондон – Россия заявила, что готова разорвать отношения с Европейским союзом, по словам проф. Часть интервью Размещено на сайте МИД России в пятницу утром. Комментарии указывают на очередную эскалацию напряженности между двумя сторонами.

В ответ на вопрос о том, находится ли Россия на пути выхода из Евросоюза, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: «Мы исходим из того, что мы готовы (к этому). И если мы снова увидим санкции, введенные в некоторых странах». секторы создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных областях », – говорится в переводе комментариев Reuters.

Лавров добавил: «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но мы должны быть готовы к этому. Если вы хотите мира, будьте готовы к войне».

Ни МИД России, ни ЕврокомиссияИ Исполнительная власть Европейского Союза немедленно сделала комментарий, когда связалась с CNBC в пятницу.

Отношения между Россией и Европейским союзом достигли нового минимума на прошлой неделе, когда глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Хосеп Боррелл посетил своего коллегу в Москве. С тех пор аналитики охарактеризовали эту поездку как «унизительную».

Борель пошел Выразить несогласие Евросоюза с арестом Алексея Навального, активного критика президента России Владимира Путина. Однако он обвинил Россию Во время поездки он провел «хорошо организованную пресс-конференцию».

В заявлениях для прессы Лавров сказал Что «Европейский Союз – ненадежный партнер, по крайней мере, на данном этапе». Борреллу не удалось исправить этот спровоцированный комментарий. Гнев среди некоторых европейских законодателей.

Кроме того, Боррелл узнал через Twitter во время встречи с Лавровым, что Россия выслала из Евросоюза трех дипломатов за участие в демонстрациях в поддержку Навального.

«Пресс-конференция, которая была организована агрессивно и выслала трех дипломатов из Европейского Союза во время моего визита, показывает, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с Европейским Союзом», – сказал Боррелл в своем блоге два дня. после его объявления. Путешествие.

В результате он предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России – решение, которое потребует одобрения европейских правительств.

Это не первый случай, когда российские компании и частные лица попадают под санкции Евросоюза. С тех пор их отношения резко ухудшились. Россия аннексировала Крым в 2014 году, но в конечном итоге отношения между ними чрезвычайно важны для обоих, учитывая их общие экономические, энергетические и стратегические интересы.

Аналитики сообщили CNBC, что недавние разногласия между Москвой и Европейским союзом могут оказать давление на строящийся из России в Германию газопровод «Северный поток-2».

Проект подвергся резкой критике, в том числе со стороны Соединенных Штатов, которые наложили санкции на компании, эксплуатирующие трубопровод – позиция нового президента США Джо Байдена пока не изменится.