Россия готовится аннексировать четыре области Украины

Российские представители избирательной комиссии заявили в среду, что референдумы, которые Запад назвал «фиктивными» в четырех регионах Украины, контролируемых Россией, получили подавляющую поддержку избирателей.

Центральные избирательные комиссии России заявили, что явка избирателей превысила 90% в Донецке, Луганске и Запорожье и составила 79% в Херсоне. Чиновники заявили, что четыре провинции проголосовали за присоединение к России не менее 87%.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в 2012 году в его области было зарегистрировано 1,8 миллиона избирателей и что русские «вывели» на референдумы 1,66 миллиона человек, хотя с начала войны по меньшей мере половина городского населения уехала.

«Результаты почти никого не удивили, — сказал Хедай. «Тысячи возмущены, но лишь немногие удивлены».

Российские лидеры в регионах заявили, что будут оказывать давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот быстро интегрировал провинции в состав России, которая находится под управлением государства. вкус Об этом сообщает информационное агентство. Ожидается, что Путин сделает это в течение нескольких дней или недель.

Очное голосование состоялось только во вторник, который является последним днем ​​голосования. С пятницы по понедельник сотрудники Избирательной комиссии ходили по округам с переносными урнами для голосования от дома к дому — в сопровождении вооруженных сил, сообщает Associated Press — или устанавливали временные открытые избирательные участки в районах.

Соединенные Штаты предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую голосование, и призвали Украину ужесточить санкции против России, пообещав вернуть территории. Официальные лица ЕС заявили, что рассматривают «жесткие санкции».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что референдумы были «незаконной попыткой захватить территорию и насильственно изменить международные границы… Мы полны решимости заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию».

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Датский чиновник предупредил в среду, что утечки из трех трубопроводов, по которым огромное количество природного газа перекачивается в Балтийское море, могут привести к выбросу до трети общих выбросов парниковых газов в Дании. Европейские лидеры заявили, что утечка произошла из-за саботажа.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковать автомобили, оставленные на границе теми, кто бежал из страны, чтобы избежать призыва, и отдать их семьям российских солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что референдумы об отделении в четырех оккупированных Россией областях Украины усложняют усилия по поиску дипломатического решения конфликта.

Несколько раундов санкций, введенных Соединенными Штатами и примерно 30 другими странами в отношении России за вторжение в Украину, должны были заставить Кремль сесть за стол переговоров со здоровым аппетитом к мирному соглашению. Этого еще не произошло, так есть ли основания полагать, что возобновление санкций что-то изменит?

Этот вопрос занимал законодателей обеих партий в среду, когда два архитектора санкционной кампании администрации Байдена предстали перед сенатским комитетом по международным отношениям.

Элизабет Розенберг, помощник министра финансов, и Джеймс О’Брайен, глава Управления по координации санкций Госдепартамента, призвали к более решительным действиям, чтобы лишить президента России Владимира Путина доходов и оружия, необходимых для продолжения нападения на Украину.

Они были разочарованы относительной неэффективностью действующих в настоящее время санкций, влияние которых было ослаблено высокими ценами на нефть и природный газ, которые поддерживали российскую экономику на плаву, одновременно финансируя военную машину Путина.

«Это было не так разрушительно для России, как мы думали», — сказал сенатор-республиканец Митт Ромни о международных санкциях.

Белый дом пообещал, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если аннексирует Украину, как и ожидалось после дискредитировавших себя референдумов, завершившихся во вторник.

Сенатор Джейн Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира, сказала, что хотела бы увидеть более быстрые результаты. «Разочарование в том, что мы знаем, что пока мы играем в долгую игру, украинцы умирают», — сказала она.

Пентагон в среду объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 1,1 миллиарда долларов, включая 18 высокоточных ракетных артиллерийских систем большой дальности, которые сыграли ключевую роль в недавних военных достижениях Украины.

Высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы будут закуплены и отправлены в течение следующих нескольких лет для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны, который говорил на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, изложенными Пентагоном. США уже отправили на Украину 16 бомбардировщиков HIMARS, а западные союзники предоставили еще 10.

Чиновник сказал, что ракеты имели дальность действия более 40 миль и использовались украинскими войсками для уничтожения российских складов боеприпасов, линий снабжения и логистических центров.

По словам чиновника, другое оборудование будет отправлено быстрее, в том числе 150 «Хамви», 150 грузовиков и радиолокационные системы. Это оборудование поступит через полгода-два года.

Соединенные Штаты предоставили Украине 19 миллиардов долларов военной помощи с 2014 года, в том числе 16,9 миллиарда долларов при администрации Байдена.

— Том Ванден Брок

Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американцев, находящихся в России, предупредив их, чтобы они «немедленно уезжали, пока возможности для коммерческих поездок остаются ограниченными». В посольстве отметили продолжающуюся в России военную мобилизацию для усиления сил для войны в Украине.

«Россия может отказать в признании лицам с двойным гражданством США, отказать им в доступе к консульской помощи США, запретить им покидать Россию и набирать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в сообщении организации.

Более 250 000 человек покинули Россию в первые четыре дня после того, как президент Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию. По материалам «Новой газеты Европа».в котором также упоминалось, что Путин может скоро закрыть границу.

Три граничащие с Россией страны — Казахстан, Грузия и Финляндия — приняли более 194 000 призывников-дезертиров, что побудило финские власти ввести ограничения на въезд россиян. Сообщается, что в Москве есть чиновники на пограничных переходах, которые намерены раздавать уведомления о призыве тем, кто пытается покинуть страну.

Во время встречи с журналистами во время ее нынешней поездки в Японию вице-президента Камалу Харрис в среду спросили, приветствуют ли в Соединенных Штатах русских мужчин, дезертирующих с военной службы. Она не ответила точно на вопрос.

«Война Путина наносит огромный ущерб Украине, и я поддерживаю всех хороших людей, которые принципиально заявляют, что именно агрессия нарушает базовые принципы важности поддержания и защиты суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении. Харрис.

И я считаю, что в такие моменты все люди должны иметь свободу и мужество, чтобы встать и заявить о зверствах агрессии и последствиях этой агрессии для жизни людей и стабильности в этом регионе.

Президент Джо Байден во вторник сохранил ограничение на прием беженцев в страну на уровне 125 000 человек на 2023 финансовый год, который начинается в субботу. В текущем бюджетном году принято менее 20 000.

Содействие: Франческа Чемберс, USA Today; Ассошиэйтед Пресс