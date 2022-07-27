Россия готовится к Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на запрет на спорт

Спустя два года после открытия Олимпийских игр в Париже Россия планирует, чтобы ее спортсмены жили и соревновались во французской столице, хотя многие из них все еще не допущены к предстоящим квалификационным соревнованиям из-за войны на Украине.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Во вторник он написал в приложении для обмена сообщениями Telegram, что страна работает над предоставлением спортсменам доступа к квалификационным соревнованиям и уже строит планы относительно Олимпийской деревни в 2024 году.

Большинство олимпийских видов спорта отстранили спортсменов из России и Беларуси с начала вторжения в Украину в феврале по рекомендации Международного олимпийского комитета. Однако МОК не приостановил деятельность Олимпийского комитета России, органа, который представляет российские команды для участия в Играх.

«Ровно через два года в Париже начнутся Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения», — пишет Поздняков. «Мы продолжаем методическую подготовку к Играм, а также проводим работу по обеспечению квалификационных возможностей и равного присутствия наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр».

Квалификация по некоторым олимпийским видам спорта уже началась, а по другим начнется не раньше следующего года. Если спортивные федерации отменят запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, таких как олимпийская квалификация, это может привести к бойкоту Украины.

Международная федерация дзюдо разрешила сборной России продолжать соревноваться в качестве нейтральных спортсменов без их ведома и гимна. В ответ Украина отказалась участвовать, когда в прошлом месяце начались олимпийские отборочные соревнования по дзюдо, в частности потому, что, по ее словам, 11 из 24 российских спортсменов на мероприятии были военнослужащими.

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