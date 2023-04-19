Россия действует конструктивно в отношении передачи председательства в Арктическом совете

На встрече в Санкт-Петербурге в пятницу Россия передала эстафету Министерской конференции арктической науки (АНМ) Норвегии, сообщает РИА. ТАСС.

ASM — это форум для международного сотрудничества в области арктических исследований, созданный в 2016 году. Он собирает министров науки из стран, которые участвуют в арктических исследованиях, на встречи примерно раз в два года. Недавние встречи были организованы страной, председательствующей в Арктическом совете, в сотрудничестве со страной или участником из-за пределов Арктики.

В настоящее время Россия передала управление ПКР норвежской стороне в рамках предстоящего председательства Норвегии в Арктическом совете.

«Это не является частью деятельности Арктического совета, и Норвегия не принимала участие в заседании в пятницу. Но, естественно, эстафету подхватит Норвегия, и Министерство образования и исследований будет работать над этим», — говорит Мортен Холланд, представитель Норвегии. посол в Арктике и главный арктический офицер Арктического совета. Север».

Норвегия должна принять председательство в Арктическом совете от России 11 мая. Существует некоторая напряженность в отношении того, как будет происходить передача, поскольку Россия была отстранена от совместной деятельности в Совете, и есть некоторые оставшиеся без ответа вопросы об участии России в его деятельности в будущем.

Можно ли интерпретировать сообщение России о передаче руководства АСМ как позитивный знак в отношении передачи руководства Арктическим советом?

Олланд отвечает: «Мы в целом считаем, что Россия конструктивна, когда речь заходит о практической передаче председательства в Арктическом совете. Наше сотрудничество идет хорошо, и это только способствует этому».