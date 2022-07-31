(НовостиНация) — Россия, как сообщается, сделала встречное предложение Соединенным Штатам, которое включало бы осужденного убийцу в потенциальную сделку, которая могла бы вернуть звезду WNBA Бриттни Гринер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана обратно в Соединенные Штаты. По данным CNN.
США заявляют, что будут поставлять в Россию «Основное предложение» Российского торговца оружием Виктора Бута, известного как «Торговец смертью», возможно, отправили обратно в Россию за Крайнером и Уиланом.
Теперь CNN сообщает, что Россия тоже просит Вадим КрасиковПолковник российской армии был осужден за убийство чеченского боевика в 2019 году. Красиков был приговорен к пожизненному заключению.
Джамиль Джафар, основатель Института национальной безопасности, сказал NewsNation Nexstar, что встречное предложение может поступить из России, которая имеет огромное влияние на переговорах, и администрация Байдена сталкивается с огромным давлением, чтобы заключить сделку для Крайнера.
«Эта попытка приобрести Grasico может быть встречным предложением, направленным на получение среднего предложения», — сказал Джаффер. «Россияне тоже слушали хакера ранее Роман Челеснев, он сын депутата российского парламента. Он был приговорен к 27 годам лишения свободы в американской тюрьме за банковское мошенничество и мошенничество с кредитными картами.
Джаффер сказал, что любая передача не будет «равной передачей», если русские «признают» давление, с которым сталкивается администрация Байдена, чтобы заключить сделку.
В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках самого высокого уровня, известного между двумя сторонами после вторжения России в Украину.
Джафар считает, что в какой-то момент Россия согласится на сделку.
«Я думаю, что переход Виктора Боде к Гринер и Уилану в конечном итоге стал удачным ходом для русских», — сказал Джаффер. «Администрация Байдена находится в сложном положении. Я сочувствую Крайнеру и Уилану, поскольку им нужно вернуться.
Блинкен не сообщил деталей ответа Лаврова на то, что он ранее назвал «существенным предложением» России освободить Уилана и Гринер. Блинкен публично запросил приглашение и сообщил, что у России есть предложение.
Блинкен описал звонок как «открытый и прямой разговор».
«Я призвал министра иностранных дел Лаврова продвинуть это предложение», — сказал он. «Я не могу оценить, больше это или меньше».
Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.
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