Россия делает встречное предложение по сделке с Бритни Грейнер, говорится в сообщении.

(НовостиНация) — Россия, как сообщается, сделала встречное предложение Соединенным Штатам, которое включало бы осужденного убийцу в потенциальную сделку, которая могла бы вернуть звезду WNBA Бриттни Гринер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана обратно в Соединенные Штаты. По данным CNN.

США заявляют, что будут поставлять в Россию «Основное предложение» Российского торговца оружием Виктора Бута, известного как «Торговец смертью», возможно, отправили обратно в Россию за Крайнером и Уиланом.

Теперь CNN сообщает, что Россия тоже просит Вадим КрасиковПолковник российской армии был осужден за убийство чеченского боевика в 2019 году. Красиков был приговорен к пожизненному заключению.

Джамиль Джафар, основатель Института национальной безопасности, сказал NewsNation Nexstar, что встречное предложение может поступить из России, которая имеет огромное влияние на переговорах, и администрация Байдена сталкивается с огромным давлением, чтобы заключить сделку для Крайнера.

На этой архивной фотографии от 23 августа 2019 г. бывший морской котик США Пол Уилан, арестованный по обвинению в шпионаже в Москве 28 декабря 2018 г., стоит в клетке для допроса в зале суда в Москве, Россия. . (AP Photo/Александр Земляниченко. Архив)

«Эта попытка приобрести Grasico может быть встречным предложением, направленным на получение среднего предложения», — сказал Джаффер. «Россияне тоже слушали хакера ранее Роман Челеснев, он сын депутата российского парламента. Он был приговорен к 27 годам лишения свободы в американской тюрьме за банковское мошенничество и мошенничество с кредитными картами.

Джаффер сказал, что любая передача не будет «равной передачей», если русские «признают» давление, с которым сталкивается администрация Байдена, чтобы заключить сделку.

В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках самого высокого уровня, известного между двумя сторонами после вторжения России в Украину.

Джафар считает, что в какой-то момент Россия согласится на сделку.

«Я думаю, что переход Виктора Боде к Гринер и Уилану в конечном итоге стал удачным ходом для русских», — сказал Джаффер. «Администрация Байдена находится в сложном положении. Я сочувствую Крайнеру и Уилану, поскольку им нужно вернуться.

ФАЙЛ — Виктор Ботт (в центре) во главе с вооруженными тайскими полицейскими коммандос прибывает в уголовный суд в Бангкоке, Таиланд, вторник, 5 октября 2010 года. Русский торговец оружием, который когда-то вдохновил голливудский фильм, снова в заголовках. Слухи о возвращении в Москву в рамках обмена пленными американской звезды WBNA Бритни Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. (AP Photo/Abisart Weerawong, файл)

Блинкен не сообщил деталей ответа Лаврова на то, что он ранее назвал «существенным предложением» России освободить Уилана и Гринер. Блинкен публично запросил приглашение и сообщил, что у России есть предложение.

Блинкен описал звонок как «открытый и прямой разговор».

«Я призвал министра иностранных дел Лаврова продвинуть это предложение», — сказал он. «Я не могу оценить, больше это или меньше».

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.