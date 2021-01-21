Россия держит союзников оппонента Кремля Навального в знак протеста

В четверг Россия арестовала двух союзников находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального и пригрозила привлечь к ответственности других за призывы присоединиться к несанкционированным протестам с требованием его освобождения в Интернете. Навальный, известный критик президента Владимира Путина, был арестован на выходных, а затем заключен в тюрьму по условно-досрочному освобождению после того, как вернулся в Россию впервые после того, как был отравлен нервно-паралитическим веществом военного класса.

Он обвиняет Путина в том, что он заказал его смерть, что Кремль отрицает. Его сторонники призвали к общенациональным протестам в субботу, надеясь оказать давление на Кремль, чтобы он разрешил ему бежать в преддверии сентябрьских парламентских выборов. В Брюсселе в ответ на арест Навального депутаты Евросоюза призвали блок остановить завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» для транспортировки российского природного газа в Европу.

Местные союзники Навального заявили, что полиция приходила в дома активистов, в том числе его пресс-секретаря Киру Ярмиш, чтобы предупредить их перед запланированной акцией протеста. «Полиция начала насильно открывать дверь и говорить: Выходи, ты все равно выйдешь в субботу, и мы тебя задержим», – написал Ярмиш в Twitter.

Белорусский поверенный группы Навального Владлин Люце сказал, что он был задержан и попросил покинуть страну до понедельника, а также запретил въезд до ноября 2023 года. Ее адвокат сказал, что полиция также задержала союзника Навального Любовь Соболь. Она призвала людей принять участие в акции протеста, хотя сразу не было понятно, почему ее задерживают.

Власти заявили, что запланированные собрания были незаконными и что люди, делающие такие звонки, будут привлечены к ответственности. Роскомнадзор заявил, что будет добиваться штрафов в социальных сетях за незаконный контент, побуждающий несовершеннолетних к участию в незаконных акциях протеста.

Некоторые известные россияне, в том числе звезда хоккея Артемий Панарин, а также рэперы, актеры, писатели и многие другие, разместили сообщения и видео в поддержку Навального в социальных сетях. TikTok был наводнен видеороликами, пропагандирующими протесты. (Репортаж Александра Мэрроу, Максима Родионова, Антона Зверева, Марии Грабарь, под редакцией Петра Граф)

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и была автоматически создана из общей ленты.)