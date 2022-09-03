Россия добавила рок-звезду и союзника Навального в список «иностранных агентов»

Российские власти в пятницу назвали любимого рок-музыканта, ключевого союзника оппозиционного лидера Алексея Навального и еще четырех человек «иностранными агентами», утверждая, что они занимались неустановленной политической деятельностью, получая финансирование от Украины.

Среди новых имен, добавленных в онлайн-реестр «иностранных агентов», который ведет Министерство юстиции России, — Андрей Макаревич, основатель советской и российской группы «Машина Фремини», и Иван Жданов, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией Навального. Также добавились российский политолог, крупный бизнесмен, меценат и два журналиста.

Российское законодательство позволяет организациям и физическим лицам, предположительно занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа, быть иностранными агентами. Этот термин несет в себе сильный уничижительный смысл и подразумевает более тщательный контроль со стороны правительства.

Бывшие прокремлевские российские политики высмеивали Макаревича за его «поддержку антироссийской политики Киева» в 2014 году, после того как он провел концерт для беженцев в восточноукраинском городе, отбитом правительственными войсками у пророссийских сепаратистов, который параллельно начал поддерживать Кремль. с присоединением Крыма в том же году.

Еще одна легенда российского рока, Юрий Шевчук, был оштрафован на 50 000 рублей (815 долларов) в прошлом месяце после того, как российский суд признал его виновным в «клевете» на российских военных за высказывания против вторжения Москвы в Украину на одном из его концертов.

Жданов и другие его союзники Навального за последние три года столкнулись с многочисленными уголовными делами, включая их предполагаемую причастность к «экстремистской группе», поскольку Кремль расширил свою многовекторную кампанию против своих стойких врагов и команды.

Фонд борьбы с коррупцией неоднократно заявлял, что обвинения политически мотивированы и связаны с его расследованием фактов взяточничества, а также с предвыборной кампанией группы против антикремлевских кандидатов на выборах.