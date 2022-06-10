Россия добавляет 9,5 млрд долларов в чрезвычайный фонд в связи с введением санкций и неизбежным дефолтом

Россия вложила почти 9,5 миллиардов долларов в чрезвычайный фонд, поскольку она борется с западными санкциями, которые нанесли серьезный ущерб ее экономике и поставили страну под угрозу дефолта.

Вливание денежных средств произошло за счет доходов от продажи российской нефти и газа. Кремль продолжает получать огромные прибыли от экспорта энергоносителей, несмотря на экономические санкции и торговые ограничения в ответ на жестокое вторжение России в Украину.

«Часть средств будет направлена ​​на реализацию мер, направленных на обеспечение стабильности экономического развития в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении Кремля о средствах.

Россия использует чрезвычайный фонд для покрытия внутреннего дефицита, оплаты социальных программ, таких как пенсии, и укрепления крупнейших компаний страны перед лицом международных санкций. По данным Рейтер. Ранее в мае Кремль добавил в фонд сумму, эквивалентную 13,56 млрд долларов.

Евросоюз рассматривает вопрос о полном запрете поставок российской нефти и газа в ответ на вторжение. Однако запрет еще не введен, и некоторые страны высказывают опасения, что он может привести к полномасштабному энергетическому кризису для стран, которые в значительной степени зависят от российской энергии.

Западные санкции в связи с войной на Украине нанесли ущерб российской экономике. Sputnik/AFP через Getty Images

По данным Международного энергетического агентства, по состоянию на май доходы России от поставок нефти выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом, при этом страна зарабатывает около 20 миллиардов долларов в месяц. Блумберг упомянул.

Доходы от нефти — один из немногих источников жизни, доступных для российской экономики, которая рухнула после введения ряда международных санкций. Западные страны заморозили почти половину, или около 300 миллиардов долларов, валютных и золотых резервов России.

По данным Reuters, анализ Института международных финансов прогнозирует, что российская экономика сократится на 15% в этом году и еще на 3% в 2023 году, что сведет на нет 15-летний экономический прогресс.

Россия недавно добавила в тот же чрезвычайный фонд более 13 миллиардов долларов. Getty Images/Блумберг Креатив

Россия также стремится избежать первого дефолта по внешнему долгу со времен Первой мировой войны.

Ранее в этом месяце международная комиссия установила, что Россия совершила «неуплату» кредита, не выплатив проценты по просроченным долларовым облигациям. Белый дом недавно заявил, что ожидает дефолта в ближайшем будущем.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Запад в том, что своими санкциями он «подталкивает Россию к искусственному дефолту».