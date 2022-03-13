Россия доверяет санкциям Китая, поскольку США предупреждают Пекин | Новости войны России и Украины

Российский министр заявил, что санкции не позволят Москве получить золото в размере 640 миллиардов долларов и валютные резервы в размере 300 миллиардов долларов.

Россия заявила, что будет обращаться за помощью к Китаю, чтобы выдержать западные санкции за войну в Украине, в то время как Соединенные Штаты предупредили Пекин, чтобы он не сдавался.

Министр финансов России Антон Силуванов заявил, что санкции не смогли защитить Москву в размере 640 миллиардов долларов в золоте и 300 миллиардов долларов в валютных резервах.

«Мы держим часть наших золотовалютных резервов в китайской валюте, юанях. И мы видим, как западные страны оказывают давление на Китай, чтобы он ограничивал свою торговлю с Китаем. Конечно, есть давление, чтобы ограничить доступ к этим резервам», — сказал он в воскресенье.

«Но я думаю, что наше партнерство с Китаем все же позволит нам сохранить достигнутое сотрудничество, и не только сохранить его в условиях закрытия западных рынков, но и увеличить его».

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении корпоративной и финансовой системы России после ее оккупации Украины 24 февраля.

Комментарии Сильвано в телеинтервью ознаменовали собой более четкое заявление Москвы, обращающейся за помощью к Китаю для смягчения последствий.

Но АНБ США Джек Салливан сказал, что Вашингтон предупредил Китай, чтобы он не предоставлял его.

«Мы связываемся с Пекином напрямую и лично, и крупномасштабные санкции, усилия по уклонению или поддержка пополнения запасов России будут иметь абсолютные последствия», — сказал Салливан CNN.

Салливан, который в понедельник должен встретиться с высшим послом Китая Ян Цзечи в Риме, сказал: «Мы не позволим этому продолжаться, и мы не позволим России стать спасательным кругом от этих санкций.

Китайско-российские отношения

Китай — одна из немногих стран, которая избегает критики российской оккупации Украины. Си Цзиньпин из Китая принимал президента России Владимира Путина на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, всего за несколько недель до вторжения России 24 февраля.

Во время визита Путина в Китай в прошлом месяце два лидера выступили с заявлением из 5000 слов, в котором говорилось, что «дружбе между двумя странами нет предела».

Китайские официальные лица заявили, что Вашингтон не может жаловаться на действия России, поскольку Соединенные Штаты вторглись в Ирак под ложным предлогом. Соединенные Штаты заявили, что не было обнаружено никаких доказательств наличия у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения.

Китай является основным экспортным рынком России после Европейского Союза. По данным таможни Китая, экспорт России в Китай в 2021 году оценивался в 79,3 миллиарда долларов, из которых 56 процентов приходилось на нефть и газ.