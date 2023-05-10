Россия должна осознать, что она никогда не сможет победить в Украине. Продолжайте бороться, продолжайте проигрывать: доклад Великобритании в ОБСЕ

Спасибо, сэр. За прошедшую неделю Россия вновь нанесла массированные ракетные и беспилотные удары по населенным пунктам Украины. В понедельник Украинский Красный Крест сообщил, что в результате ракетного удара полностью уничтожено 1000 квадратных метров гуманитарной помощи, хранившейся на большом складе для Одесской области. Такие атаки со стороны России направлены на то, чтобы наказать народ Украины и посеять террор. Это жестокие акты мести и унизительное проявление несостоятельности российского военного руководства.

В то же время Кремль и наши российские коллеги в этом зале пытаются отвлечь от поражений на поле боя кампанией лжи, угроз и пропаганды. На прошлой неделе российский представитель повторил знакомые лживые рассказы о конфликте. Я хочу еще раз подчеркнуть это противоречие, исходящее от страны, которая вторглась в Грузию в 2008 году, незаконно аннексировала Крым в 2014 году, а затем 24 февраля прошлого года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Госпожа Председатель, неспровоцированное, незаконное и бессмысленное вторжение российского руководства в Украину; их нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц и их дома; А их широкомасштабные злодеяния бросают тень на память о прошлых жертвах и некогда славную мировую репутацию России. Эти действия предосудительны и трусливы.

У Европы ужасные воспоминания о тоталитарных режимах 1930-х и 40-х годов, которые игнорировали человеческую жизнь, культурное наследие, территорию и суверенитет малых государств. Действия Москвы теперь запятнали память всех тех, кто боролся против тирании и принес высшую жертву в надежде спасти будущие поколения от ужасов войны.

Мы отдаем дань уважения тем, кто сражался за Советский Союз во Второй мировой войне. Но в этом году празднование Дня Победы в Москве высветило неудачи ее вторжения в Украину. Отмена многих военных парадов и маршей «Бессмертного полка» по России указывает на суровую реальность ее огромных потерь, помимо множества невинных украинских жертв, тысяч молодых россиян, убитых во имя путинской войны, оставивших матерей без сыновей. Жены без мужей, дети без отцов.

Госпожа Председатель, в отчаянной попытке пополнить свои ряды Минобороны России активизировало кампанию по вербовке военнопленных для боевых действий в Украине. Согласно сообщениям, к апрелю 2023 года было завербовано до 10 000 осужденных.

Российские военные вербовщики также нацелены на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине. Вербовщики посещали мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах иммигранты обычно нанимают таджикско- и узбекско-говорящих сотрудников. Радио Свободная Европа сообщило, что вербовщики зарабатывают от 2390 до 4160 долларов США в месяц. Иммигрантам также был предоставлен ускоренный путь к получению российского гражданства, который длится от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Однако и уголовники, и гастарбайтеры, завербованные Минобороны России, судя по всему, были отправлены на украинский фронт, где смертность чрезвычайно высока. 3 мая 2023 года глава российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что за один день боев в Бахмуте и его окрестностях было убито 116 человек.

Госпожа председатель, настойчивые и институционально плохие решения Кремля оказывают ужасное влияние на русский народ — и приводят к ненужным смертям; и скорбящие семьи; Больше неудач; Более деморализованные войска; высокая неудовлетворенность; Больше изоляции. Путин создает наследие, в котором миллионы молодых россиян не избирали и не голосовали, но будут вынуждены нести расходы на долгие годы.

Россия должна осознать, что она никогда не сможет победить в Украине. Если вы будете продолжать бороться, вы будете продолжать проигрывать. Мы не недооцениваем сохраняющуюся угрозу со стороны Российской Федерации, но со временем у Украины будет повод для радости. Украина и впредь будет демонстрировать свое непоколебимое мужество, решимость и непоколебимую моральную силу в борьбе за освобождение своей Родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут полностью восстановлены. Великобритания и международное сообщество неизменно поддерживают нас — мы будем поддерживать Украину, сколько бы времени это ни потребовалось. Спасибо.