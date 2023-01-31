Россия должна пройти через то, что сделали немцы 8-9 мая 1945 года

После победы Украины Украина вместе со своими союзниками должна будет ответить на вопрос, как сделать так, чтобы общество в России, стране, развязавшей эту войну, мыслило агрессивно и стремилось физически уничтожить своих соседей.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

Как отметил дипломат, украинская формула мира — это первый шаг к формированию послевоенного миропорядка. Но мы также должны думать о том, в чем заключается наш успех и как создать то, какой видят Россию», — сказал он.

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«Наши западные партнеры говорят: вы продвигаетесь к границам (1991 г. — версия), это реально. Никто там этого не отрицает, никто не отрицает, что это входит в компетенцию наших вооруженных сил. Но что дальше? Мой ответ — просто: Россия сделает то, что сделали немцы 8-9 мая 1945 года.Перейти.Это была капитуляция,а не просто полная и безоговорочная капитуляция без всяких переговоров…С Гитлером никто не вел переговоров,даже если он пытался это сделать. «Но что произошло дальше? Германия была оккупирована союзниками, и так называемый процесс нацификации — вот что хотели ввести здесь русские», — сказал Мельник.

«Россия вряд ли будет захвачена нами — по крайней мере, сейчас этот вариант пока не является приоритетным», — отметил он. По словам высокопоставленного дипломата, главный вопрос заключается в том, как заставить общество в России, развязавшее эту войну, «отказаться от агрессивного мышления и желания физически уничтожить своих соседей».

«На это нет ответа, и мы сами на него не ответим, потому что вопрос очень принципиальный. Здесь мы должны думать вместе с нашими союзниками, американцами, немцами и англичанами, как создать новую большую войну, невозможную повторить, может быть, в еще более жестоком измерении, чем мы наблюдаем сейчас. И это те вопросы, которые нас действительно волнуют», — заявил замминистра.

Согласно сообщению, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. В частности, речь идет о радиации, атомной энергии, продовольствии, энергетической безопасности, освобождении всех заключенных и изгнанников, ООН. Выполнение Хартии и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий. , восстановление справедливости, противодействие экоциду, предотвращение эскалации и установление окончания войны.

Глава государства также инициировал созыв Глобального саммита «Формула мира» этой зимой.