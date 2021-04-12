Россия должна сохранить свои позиции ведущей ядерной и космической державы – Путин – в области науки и космоса

«В новом 21 веке Россия должна сохранить свои позиции в качестве ведущей ядерной и космической державы, потому что космический сектор напрямую связан с обороной», – сказал он на правительственном заседании по развитию космического сектора.

Путин поздравил российских космонавтов и ветеранов с Днем космонавта, который приходится на 12 апреля и отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Президент охарактеризовал полет Юрия Гагарина в космос как «историческое событие, изменившее мир» и открывшее новую эру освоения космоса.

Он подчеркнул: «Мы всегда будем гордиться тем, что наша страна проложила путь для Вселенной и что наши граждане проложили этот великий путь».

“ Наш долг – беречь память поколения исследователей космоса – отдавать дань уважения храбрости и мужеству космонавтов, которые отправились в неизведанное, несмотря на риски, тех, кто разработал уникальные системы космических кораблей и транспортных средств, обучил экипаж работать на орбите и помнить всех тех, кто своим трудом и талантами заложил фундамент и построил космический потенциал страны. Более того, наш долг – продолжать стремиться соответствовать высоким стандартам, установленным для нас космонавтами, отметил президент “.

По словам Путина, в настоящее время в космической сфере России занято более 50 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Он призвал к усилиям по привлечению большего числа молодых людей в сектор.