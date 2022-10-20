Россия должна эвакуировать 10 000 человек в день из Херсонской области, Украина

Установленные Россией власти в оккупированной Херсонской области Украины заявили в среду, что планируют эвакуировать от 50 000 до 60 000 человек в течение следующих шести дней на фоне усиливающегося давления со стороны украинского контрнаступления. Губернатор России Владимир Сальдо заявил, что власти перебрасывают мирных жителей на левый (восточный) берег Днепра, чтобы «обеспечить безопасность людей» и позволить армии «решительно действовать».

«Сегодня утром я проезжал через региональный центр. Снаружи не было никаких признаков сильного давления», — сказал Сальдо. «Но когда я добрался до речного порта, я увидел, что лодки ждут и они уже загружены людьми, готовыми отправиться на левый берег Днепра», — сказал он, добавив, что ситуация «накаляется».

Он сказал, что примерно 10 000 человек будут перемещаться в день в течение следующих шести дней, и что некоторые регионы России готовятся принять людей. Российское государственное телевидение сообщило, что жители Херсона получили текстовые сообщения с предупреждением о необходимости срочной эвакуации. Сальдо сказал, что за последние два дня уехало более 5000 человек.

Россия захватила контроль над большей частью Херсонской области на юге Украины вскоре после вторжения в феврале и объявила о своей аннексии в сентябре. Этот шаг Киев и Запад осудили как незаконный. Русские войска отступили на 20-30 км (13-20 миль)

В последние несколько недель, рискуя попасть на западный берег Днепра, Украина начала контрнаступление в этом регионе.

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