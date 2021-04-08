Россия доставила на Курск первый реакторный реактор ВВЭР-ТОИ: Neonuclear

8 апреля 2021 г.

Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-Технологии» в России отправил первый в истории корпус реактора для проектирования реактора ВВЭР-ТОИ (модульный, оптимизированный, с уточненной информацией). ТПЛА транспортируют на строительную площадку Курской 2-й атомной электростанции, которая первой будет использовать новую конструкцию. Гидравлические испытания ТПА первого блока «Курск-2» завершились в декабре прошлого года.

ДПЛА перед отправкой в ​​Курск (Изображение: Росатом)

1255 МВт Мы ВВЭР-ТОИ – энергоблок 3-го поколения +, разработанный с использованием технических результатов проекта ВВЭР-1200. В конструкции предусмотрены улучшенные меры безопасности, в том числе повышенный запас прочности от сильных ударов и сейсмостойкость, а также установлены современные системы контроля и диагностики. Строительные работы начались на первых двух блоках «Курск-2» в апреле 2018 года и на втором блоке в апреле 2019 года. Курская область расположена на западе России, в месте слияния рек Курс и Тускар.

AEM Technology входит в состав инженерного департамента Росатома – Атомэнергомаш. В торжественной церемонии, посвященной отгрузке ДПЛА, принял участие президент «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Основное отличие ВВЭР-ТОИ от предыдущих проектов с реакторами ВВЭР-1200 – это« написание »с использованием информационных технологий, – сказал Никилов. «Независимо от того, где будет построена АЭС, разработчики и производители оборудования смогут использовать единую базу данных с существующими проверенными решениями и адаптировать их к каждому конкретному проекту».

В Росатоме заявили, что ВВЭР-ТОИ, разработанный ОКБ «Гидропресс», улучшает конструкцию ВВЭР-1200 за счет увеличения мощности, улучшения технико-экономических показателей и повышения устойчивости к экстремальным внешним воздействиям и стихийным бедствиям.

Корпус нового реактора изготовлен из безникелевой стали и состоит из четырех сварных частей по сравнению с шестью у КР ВВЭР-1200. Вес изделия около 340 тонн. Гидравлические испытания корпуса реактора проводились при давлении 24,5 МПа (250 атм), что в 1,4 раза больше рабочего давления, сообщили в Росатоме.

«Создание любого нового высокотехнологичного продукта, не говоря уже о создании реактора нового поколения, всегда является важной задачей», – сказал Игорь Котов, президент AEM Technology. «С одной стороны, в случае с ВВЭР-ТОИ и его оборудованием основные проектные решения уже хорошо известны, и мы отработали их на практике, в производстве. С другой стороны, с точки зрения атомной энергетики любые изменения при производстве нового продукта необходимо принять ряд решений по адаптации процесса. Это очень длительные и сложные процессы. Пока что мы добились больших успехов ».

ДПЛА ВВЭР-ТОИ будет транспортироваться автомобильным транспортом до Цимлянского водохранилища, а затем водным транспортом по Дону и Волге до пристани в городе Воронеж. Затем его перегрузят на автомобили и отвезут в город Курск в Корчатове. Путешествие включает 1500 км по воде и 300 км по дороге с пересечением девяти мостов.

Исследовано и написано World Nuclear Energy News