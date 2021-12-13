Россия: Евросоюз изучает возможные санкции против России с Великобританией и США

Главный дипломат Евросоюза заявил, что блок обсуждает возможный новый раунд экономических санкций против России с Соединенными Штатами и Великобританией, но никаких решений в понедельник принято не будет.

Европейский Союз вместе с США ввел экономические санкции против России в июле 2014 года, нацеленные на ее энергетический, банковский и оборонный секторы, и рассматривает дальнейшие меры, если Россия попытается вторгнуться в Украину.

«Мы находимся в режиме сдерживания», — сказал журналистам Хосеп Боррелл, прибыв на встречу министров иностранных дел Европейского союза.



«В любом случае мы дадим четкий сигнал о том, что любая агрессия против Украины будет дорого обходиться России … Мы изучаем с США и Великобританией, какие (санкции) могут быть, когда и как, на согласованной основе. »

Дипломаты ЕС сообщили агентству Рейтер, что дискуссия была сосредоточена на возможном постепенном усилении любых санкций, начиная от потенциального запрета на поездки и замораживания активов влиятельных членов политической элиты России до запрета на все финансовые и банковские связи с Россией.

Возможным вариантом было также наложение санкций на газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией с целью предотвращения его эксплуатации, а также нацеливание на большее количество российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжение контрактов на поставку природного газа.

Но посланники заявили, что такие шаги, вероятно, будут рассмотрены только в том случае, если российские военные попытаются полностью вторгнуться на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно предупреждал Россию о том, что западный военный альянс на стороне Украины на фоне необычно большой концентрации российских сил на границах Украины.

Россия заявляет, что у нее нет планов вторжения на Украину, и обвиняет Киев в развертывании половины украинской армии для борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

