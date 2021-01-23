Россия: жена Алексея Навального арестована во время акций протеста против его освобождения

Юлия Навальная, жена лидера российской оппозиции Алекса Навального, арестована.

Она стала одной из более чем 1600 человек, арестованных во время протестов, призывающих к его освобождению из тюрьмы.

Навальный был арестован за нарушение постановления о мошенничестве от 2014 года, но многие считают, что это было политически мотивировано.

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Юлия Навальная, жена лидера российской оппозиции Алекса Навального, стала одной из более чем 1600 человек, арестованных во время протестов против его освобождения из тюрьмы.

По данным наблюдательной группы ОВД-инфо, она была арестована в Москве во время одной из 60 акций протеста, запланированных в разных городах России на субботу, при температуре ниже -50.°И в некоторых областях.

Навального арестовали в воскресенье, когда он вернулся в Россию из Германия. Он провел последние пять месяцев, восстанавливаясь после почти смертельной атаки нервно-паралитического газа в августе в BBC упомянул.

Лидер оппозиции является одним из самых откровенных критиков Владимира Путина и обвинил в нападении Кремль, который отрицает свою причастность к инциденту.

Юлия Навальная Распространение Ее фотография в Instagram, на которой написано: «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в тележке для риса».

Сообщение, опубликованное yulia_navalnaya

В то время как российские власти заявили, что в демонстрациях участвовало 4000 человек, по данным Вашингтон ПостПо оценкам, 40 000 человек уже приняли участие. Рейтер Сообщается, что вместе с Литвой и некоторыми также задержанными в странах бывшего Советского Союза. Эстония.

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Многие были организованы на ТИК Так Используя хэштег #freenavalny и # 23 января. Роскомнадзор попросил компанию удалить тех, кто поощряет участие несовершеннолетних. Немецкая волна Указано.

Арест Навального произошел через несколько дней после того, как его антикоррупционное учреждение, или ФБК, освободило А. Перечислить И YouTube видео Путина обвиняют в тайном строительстве секретного дворца за миллиард долларов недалеко от Еленгика на Черном море, финансируемого за счет взяток, что Кремль также отрицает.

Другой видный деятель, который был арестован, – политик Лев Шлоссберг, который занимает место в Сковской региональной ассамблее на северо-западе России. щебетать Ан-Набаа сказал: «Их арестовала полиция».

Любовь Соболь, адвокат и активист ФБК, также была арестована на акции протеста, как и пресс-секретарь Навального Кира Ярмиш, по ее словам. Немецкая волна.

США, Франция и Канада призвали к освобождению Алекса Навального, в то время как Европейский союз ввел санкции против России в связи с его арестом.

Он был заключен в тюрьму на 30 дней за нарушение приговора к лишению свободы с отсрочкой от 2014 года за мошенничество, которое, как утверждает 44-летний мужчина, является политически мотивированным. Немецкая волна Добавлен.

В начале следующего месяца Навальный должен предстать перед судом, где ему сообщат, проведет ли он в тюрьме более трех с половиной лет. Лондонский вечерний стандарт Указано.