Россия завоевывает женские медали и мировой ритмичный танец ритмичный танец | Buffalo Sports

Несмотря на то, что она приземлилась в двух прыжках, приземлившись двумя ногами на другую, Трусова выиграла в сани для фристайла в основном из-за беспрецедентной сложности ее программы, а также имела недостатки. Ее презентация тоже была не очень хороша, но Трусова стала первой женщиной, которая приземлила несколько четверных в миры, прибив два из пяти, которые она пыталась сделать.

Это был ее прыжок с 12-го на 3-е место, что явственно свидетельствует о том, что судьи отдают предпочтение технической смелости, а не техническому мастерству.

У Щербаковой было много и того, и другого, но она, похоже, была поражена тем, что ее признаки показали победу. Похоже, ей нужно было подтверждение от тренеров, что золото принадлежит ей.

«Я действительно не знаю, что сказать сейчас, после своего выступления я почувствовала, что действительно старалась изо всех сил и пыталась бороться за каждый ингредиент», – сказала Шерпакова. «Это была настоящая борьба для меня, потому что с первого элемента не все было так, как я хотел, и каждый (оставшийся) ингредиент, который я понял, старался изо всех сил с предметом и не терял очки».

Чен установила личный рекорд в катании на коньках 134,23, но ее общий результат 208,63, также самый высокий в ее карьере, не приблизился к ее подиуму. Тем не менее, награда команды подняла золотого медалиста США 2017 года.