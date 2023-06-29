Россия задерживает генерала Сергея Суровикина из-за восстания Вагнера: отчеты | новости конфликта

Русскоязычная служба The Moscow Times и военный блогер сообщили, что Суровикин был арестован из-за его связей с восстанием наемников Вагнера.

Сообщается, что российские власти задержали генерала Сергея Суровикина, заместителя командующего российскими военными операциями на Украине, на фоне сообщений о чистке военных чиновников после непродолжительного восстания наемников Вагнера, согласно источникам, цитируемым The Moscow Times и российским военным. . Блогер.

Суровикин, которого российские СМИ прозвали «Генералом Армагеддоном» за его печально известную безжалостность, является ветераном войн России в Чечне и Сирии и был награжден президентом России Владимиром Путиным.

Ссылаясь на два источника, близких к Министерству обороны России, русскоязычная служба The Moscow Times сообщила в среду, что Суровикин был арестован за то, что, по словам неназванного источника, он выбрал лидера Вагнера Евгения «на сторону Пригожина во время восстания».

Российский военный блогер Владимир Романов также сообщил об аресте Суровикина в среду, как сообщает The Moscow Times, в то время как базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) сообщил о другом российском источнике, утверждающем, что военные «аффилированные лица» Суровикина были «обвинены в в соучастии в восстании».

Газета отмечает, что Минобороны России пока не прокомментировало новость об аресте Суровикина.

В Минобороны пока не комментируют предполагаемый арест Суровикина, который не появлялся на публике с субботы. https://t.co/dr7xM4N33k — Московское время (@MoscowTimes) 28 июня 2023 г.

В среду ISW сообщила, что известный российский военный блог-сайт заявил, что после попытки сил Вагнера войти в Москву и захватить высшее военное руководство страны проводится «широкомасштабная чистка» в российском военном руководстве.

Министерство обороны России проходит то, что Рыбарь, прокремлевский военный аналитический канал в Telegram, назвал «краш-тестом» на лояльность на фоне очевидного «нежелания» со стороны некоторых представителей российского военного руководства, когда дело доходит до подавления Вагнера. восстания и их союзников. «Поддержка» наемного спецназа, сообщает ISW.

Восстание власти Вагнера, по словам Рибара, «стало поводом для широкомасштабной чистки в рядах российских вооруженных сил».

«Если Суровикин будет пойман российскими властями, Кремль, скорее всего, использует Суровикина и его сторонников в качестве козла отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и службы внутренней безопасности плохо отреагировали на мятеж, и оправдать возможную реформу военного руководства России». Книги ISW.

«ISW не может подтвердить какие-либо из этих предположений о смене руководства в настоящее время, но ясно, что вооруженное повстанческое движение продолжает иметь значительные разветвления в информационном пространстве».

«Много домыслов»: Песков

Агентство Reuters процитировало в среду трех официальных лиц США, заявивших, что Суровкин, как известно, симпатизирует восстанию Вагнера, но неясно, активно ли он его поддерживал.

Суровикин поддерживал Пригожина, но западная разведка не знала наверняка, помогал ли он каким-либо образом восстанию. Агентство Reuters сообщило, что, когда началось восстание, он публично призвал бойцов Вагнера вернуться на свои базы в субботу.

The New York Times также сообщила, что Суровикин заранее знал, что Пригожин замышляет мятеж и что российские власти расследуют его соучастие.





Отвечая в среду на вопрос о сообщении газеты, Кремль сказал, что будет «много спекуляций» о последствиях восстания Вагнера, когда наемники прибыли в пределах 200 километров (124 миль) от Москвы.

«Сейчас вокруг этих событий ходит много разных спекуляций и сплетен», — заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские информационные агентства.

«Я думаю, что это тому пример», — сказал он, отвергая отчет Times.

Песков добавил, что российская армия и народ «все встали на сторону президента (Владимира Путина) во время восстания».

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил во вторник, что начальник Вагнера Пригожин прибыл в страну в рамках заключенной им сделки, которая едва не остановила наемников Вагнера от марша в Москву. Лукашенко сказал, что бойцам Вагнера показали заброшенную военную заставу, где они могли «поставить свои палатки, думая, что делать дальше».





слабость Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что неудавшееся восстание ослабило Путина, но неясно, повысит ли это вероятность того, что Кремль выведет свои войска с Украины.

«Я думаю, что он слаб, потому что это показывает, что в автократических властных структурах есть трещины и что он не прочно держится в седле, как он всегда утверждает», — сказал Шульц в часовом интервью немецкому каналу ARD.

Шольц сказал, что не хочет участвовать в спекуляциях о том, как долго Путин, вероятно, останется у власти, заявив, что цель Запада в поддержке Украины состоит в том, чтобы помочь ей защитить себя, а не в том, чтобы добиться смены режима в России.





На вопрос, надеется ли он когда-нибудь в субботу, что восстание наемников Вагнера станет концом правления Путина, он сказал, что это не имеет никакого смысла, потому что неясно, будет ли лучше то, что произойдет после Путина.

«Силы Вагнера — это воинская часть, которая очень агрессивно действует по всему миру, а также очень ощутима в войне России против Украины», — сказал Шульц.