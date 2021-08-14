Россия заинтересована в Индии и участии Ирана в мирном урегулировании конфликта в Афганистане – министр иностранных дел Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Рейтер)

МОСКВА: Россия заявила, что заинтересована в привлечении Индии и Ирана к установлению мира в раздираемой войной стране, подчеркнув, что международные посредники могут сыграть значительную роль в Афганистане.

Индия, играющая ключевую роль в обеспечении мира и стабильности в Афганистане, не была приглашена на встречу «расширенной тройки» 11 августа в Катаре.

После проведения важной встречи по ситуации в Афганистане, на которой присутствовали США, Пакистан, Россия и Китай, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил СМИ в пятницу, что Россия поддерживает политическое урегулирование в Афганистане на основе результатов Совета Безопасности ООН. Талибан пытается применить силу для урегулирования ситуации в стране.

«Международные посредники могут играть здесь более важную роль, чем в любой другой конфликтной ситуации. Наши усилия, известные как Тройка – Россия, США, Китай – и Пакистан, как раз и направлены на это в рамках расширенной Тройки. Мы заинтересованы в причастности иранцев, а затем и других стран, особенно Индии », – цитирует Лаврова официальное информационное агентство DOS.

По мере того как талибы продолжают атаковать Афганистан, Россия активизировала усилия по предотвращению насилия и установлению контактов со всеми ключевыми партнерами в раздираемой войной стране для продвижения мирного процесса в Афганистане.

Россия ведет переговоры по «московской модели», чтобы создать условия для мира и национального примирения в Афганистане.

Лавров заявил в прошлом месяце в Ташкенте, что Россия продолжит работать с Индией и другими странами, что повлияет на ситуацию в Афганистане.

После комментариев появились предположения, что Индия будет включена в «расширенную тройку».

Несмотря на разногласия с Россией и США по различным аспектам конфликта в Афганистане, эти две страны сейчас настаивают на переговорах внутри Афганистана и прекращении широкомасштабного насилия, совершаемого талибами.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия поддерживает афганское урегулирование с участием всех политических, этнических и конфессиональных сил страны.

«Мы поддерживаем процессы, одобренные Советом Безопасности ООН. К сожалению, сейчас он замедлился. Примерно полтора года назад – два года назад Госсовет не был особенно заинтересован в возобновлении переговоров. На этом фоне, к сожалению, талибы решил разобраться с ситуацией военным путем. Захватывают города и провинции. Все это нехорошо, это неправильно », – сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане.

«Мы ведем переговоры со всеми более или менее значительными политическими силами в Афганистане: правительством и талибами и таджиками, представителями Узбекистана», – сказал он.

Министр подчеркнул, что экстренное заседание СБ ООН, созванное афганской делегацией, будет эффективным только в том случае, если начнутся переговоры о ситуации в стране.

“Тогда мы просто обратили на это внимание [the situation] Также устраняйте друг друга, но если это сочетается с заранее подготовленным результатом, это помогает начать переговоры, а не пытаться маневрировать », – отметил он.

Талибан стремительно продвигается в Афганистане с 1 мая, когда Соединенные Штаты начали вывод своих войск.

Соединенные Штаты уже вывели большую часть своих сил и хотят завершить перетягивание каната к 31 августа.

Индия уже вложила около 3 миллиардов долларов в помощь и восстановление разрушенной войной страны.

Он также призвал все политические группы в Афганистане работать вместе, чтобы удовлетворить чаяния всего населения страны, включая общины меньшинств.