Россия закрепляет альтернативную госслужбу для мобилизованных лоялистов

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — Суд в России в четверг подтвердил права человека, который был мобилизован для участия в боевых действиях в Украине. Он создал прецедент, убеждая сопротивляющихся призывников, которые пытались отказаться от военной службы, пройти альтернативную форму гражданской службы из-за его заявленных религиозных убеждений.

Ленинградский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о незаконности призыва Павла Мушуманского и о том, что он вправе исполнить свой долг иным образом, заявил адвокат Мушуманского Александр Передрук.

Президент России Владимир Путин приказал позвонить армейских защитников в сентябре. Мобилизация также вызвала протесты, хотя официальные лица заявили, что, как и планировалось, было призвано 300 000 человек. Десятки тысяч мужчин бежали из страны А некоторые из оставшихся проигнорировали их призыв.

Другие боролись за свою военную службу в судах, в том числе добивались права на альтернативную службу, включая получение оплачиваемой работы в государственных учреждениях или организациях. Люди, которые выбирают альтернативную работу, часто работают в больницах, домах престарелых или на почте.

Передрук сказал Associated Press в телефонном интервью, что постановление, вынесенное в четверг, было первым в своем роде с момента начала мобилизации на фоне усиливающихся военных операций Москвы на Украине. .

Публично известные усилия Хотя право быть направленным на военную службу, если военная служба противоречит убеждениям человека, гарантировано Конституцией России, в других законопроектах альтернативная гражданская служба не предусмотрена.

Рядовые офицеры и суды утверждали, что только обычные призывники имеют право на альтернативную службу и что в России нет закона, разрешающего такой вариант во время мобилизации.

По словам Передрука, Мусуманский, христианин-евангелист из Качины, города к юго-западу от Санкт-Петербурга, оспорил решение о его приглашении на основании его религиозных убеждений. По сообщениям СМИ, в 2019 году ему разрешили пройти альтернативную гражданскую службу, отбыв почти два года в психиатрической больнице вместо обязательной службы в армии.

В прошлом году Путину позвонили через несколько дней после того, как он объявил о «частичной демобилизации». Мусуманский пошел в военкомат, чтобы подать заявление на альтернативную службу, но получил отказ и был направлен в воинскую часть.

Оспаривая приговор в суде, он отказался носить форму и подчиняться приказам своих командиров.

В ноябре суд в Качине вынес решение в пользу Мусуманского, но чиновники приемной комиссии обжаловали это решение. По словам Передрука, принятое в четверг решение областного суда вступает в силу немедленно.

Адвокат назвал приговор не только важным для его подзащитного, но и важным примером того, что российские суды «принимают правильные решения с точки зрения Конституции» и «правильно руководствуются положениями закона». .»

«Ключевой вопрос, а если нет закона (об альтернативной военной службе при мобилизации)?» — сказал Передрук. «Суды (по делу Мусуманского) дали абсолютно правильный ответ: в данном случае вы исполняете Конституцию».

Решение суда вынесено на фоне растущих опасений повторной мобилизации. Кремль неоднократно отрицал это, но на этой неделе российские правозащитники и СМИ сообщили, что мужчин в десятках регионов вызвали в военкоматы, чтобы обновить свои личные данные или принять участие в военных сборах. .

Российские официальные лица объявили об окончании звонка в конце октября. Однако некоторые российские юристы и правозащитные группы указали, что указ Путина останется в силе до тех пор, пока президент не издаст еще один указ, официально отменяющий демобилизацию и признающий недействительным предыдущий документ.

Когда журналисты спросили Путина, сделает ли он это, российский лидер пообещал «посоветоваться с юристами». Позже Кремль признал, что приказ все еще в силе, но сообщил, что усилия по обзвону остановлены.