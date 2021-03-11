Россия замедляет работу Твиттера из-за “ заблокированного контента ”

В случае, если Twitter продолжит размещать заблокированный контент, регулирующий орган предупредил, что он может перейти к полной блокировке сайта. Однако пока официальные лица агентства заявили, что ограничат доступ к Twitter на всех мобильных устройствах и половине пользователей, которые входят в систему через свои компьютеры. Согласно недавнему отчету исследовательского агентства Brand Analytics, у компании более 690 000 активных пользователей в стране.

Выступая в среду по телевидению, вице-президент Роскомнадзора Вадим Соботин заявил, что Twitter становится единственной социальной сетью, которая «открыто игнорирует требование российских властей удалить запрещенный контент».

Политика Твиттера в отношении содержания запрещает ряд незаконных и оскорбительных действий, включая эксплуатацию детей, поощрение членовредительства и самоубийств, а также содействие сделкам с наркотиками.

«Нам известны сообщения о том, что Твиттер намеренно замедляет работу в больших масштабах и неизбирательно в России из-за явной озабоченности по поводу удаления контента», – говорится в заявлении Твиттера в среду, добавив, что у него «политика нулевой терпимости» в отношении незаконного контента . «Мы по-прежнему привержены защите открытого Интернета во всем мире и глубоко обеспокоены растущими попытками заблокировать и подавить публичные разговоры в Интернете», – заявили в компании.

Этот шаг Москвы подчеркивает непрекращающуюся враждебность правительства к платформам социальных сетей, которые помогли мотивировать молодых россиян протестовать против президента Владимира Путина. В последние месяцы диссиденты и антикоррупционные активисты вызвали волну демонстраций по всей стране, частично поддерживаемых социальными сетями, включая YouTube, TikTok и Instagram, которые предоставляют альтернативу сообщениям в российские СМИ, поддерживаемые государством.

Ранее в этом году в видеообращении к Всемирному экономическому форуму Путин нацелился на компании социальных сетей, неявно признав угрозу, которую они представляют для его власти. «Это уже не просто экономические гиганты – в некоторых областях они уже де-факто конкурируют с государствами», – сказал он. READ Российские власти блокируют протесты Навального

Лидер оппозиции Алексей Навальный и его политические союзники использовали платформы социальных сетей, чтобы усилить критику правительства и заручиться поддержкой уличных протестов. Навальный, откровенный критик Кремля, который чуть не погиб в результате нападения с нервно-паралитическим газом в прошлом году, был приговорен к более чем двум с половиной годам тюремного заключения по обвинению политически мотивированных правозащитных групп в массовом осуждении. Ранее в этом месяце администрация Байдена объявила о карательных санкциях против деятелей российского правительства за отравление Навального.

Эксперты говорят, что враждебность между авторитарными правительствами и социальными сетями также отражает различия в потреблении новостей между поколениями. Молодые люди в России смотрят телевизор гораздо реже, чем старшее поколение, и с меньшей вероятностью примут взгляды, разделяемые государственным телевидением, что ставит под сомнение самоуверенное и заслуживающее доверия изображение российского правительства.

По словам Дуга Мадхури, директора по анализу Интернета в Kentik Network Analytics, на техническом уровне замедление активности Twitter, похоже, повлияло на более широкий интернет-трафик в России.

В среду утром Мадхури почти два часа заметил, что объем интернет-трафика российской государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком» снизился на 24%. «Это нарушение явилось следствием ошибочной попытки заблокировать службу сокращения URL-адресов в Twitter», – сказал Мадхури.

Но Мадхури сказал, что попытка блокировки помешала веб-трафику, предназначенному для других сайтов, включая Reddit и Microsoft.

В Twitter «Ростелеком» извинился за перебои в работе и сказал, что они были вызваны «глобальной аварией».

Мария Коломитченко, технический редактор Medusa, независимого новостного сайта, посвященного расследованиям, сказала, что действия России против Twitter были вызваны твитами о Навальном и сообщениями, содержащими подробную информацию о действиях и протестах оппозиции. Коломыченко сказал в интервью, что наблюдатели интерпретируют это узкое место как проверку способности Москвы блокировать доступ в Интернет, поскольку Twitter был ранней мишенью. READ Люксембург ратифицировал поправки к налоговому соглашению с Россией - Минфин России