Россия заменяет исчезающие западные устройства китайскими брендами — отчеты

Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi продемонстрировали 100% рост по сравнению с прошлым годом.

Результаты за период с января по июнь 2022 года, проанализированные ИТ-поставщиком Marvel Distribution, показали, что, по данным «Коммерсанта», как минимум семь китайских брендов смартфонов лидируют по продажам в России.

Китайские смартфоны и бытовая техника заменяют крупные западные бренды, которые ушли из России из-за ее вторжения в Украину. упомянул Понедельник.

Только Realmi удвоила свои продажи с менее чем полумиллиона единиц в период с января по июнь 2021 года до более миллиона единиц за то же время в этом году.

Розничные продавцы электроники сообщили, что продажи отдельных китайских брендов смартфонов, включая Tecno, за последние месяцы выросли в двадцать раз.

При этом доля продаж смартфонов Apple и Samsung в России снизилась на 14% и 15% соответственно.

По данным «Коммерсанта», общие продажи смартфонов в России упали почти на четверть и достигли 10 млн единиц в первом полугодии 2022 года.

Президент Владимир Путин, отдавший приказ войскам атаковать Украину в феврале, на прошлой неделе подписал закон, легализующий так называемый «параллельный импорт» в страну для поддержания поставок западных товаров, несмотря на западные санкции и уход брендов.

Схема отменяет штрафы за ввоз автомобилей, одежды, сырья и других иностранных товаров из списка, утвержденного правительством, без разрешения владельцев торговых марок.

Аналитики, опрошенные «Ъ», заявили, что ожидают от известных китайских брендов укрепления своего лидерства на российском рынке.

«Китайские технологические бренды займут до 90% всего рынка в России», — заявил изданию Александр Сурков, глава GS Group и разработчиков передовых устройств в России.

«После этого они начнут создавать свою собственную экосистему, что в конечном итоге еще больше укрепит их положение», — сказал он.