Фото листовки Минобороны России о военном вертолете (АП)

Россия Я занял самую большую сумму наличных за один день, чтобы собрать деньги для Украина война, британский заявили начальники оборонных ведомств.

В среду министерство финансов России заняло 13,6 млрд долларов (11,4 млрд фунтов стерлингов), поскольку за один день было проведено самое крупное за всю историю эмиссию долговых обязательств, чтобы продолжить неуверенное наступление Владимира Путина.

В своем последнем разведывательном отчете Министерство обороны (DoD) предупредил, что собранные деньги являются «ключевым механизмом для поддержания расходов на оборону».

Министерство обороны заявило, что, хотя привлеченная сумма свидетельствует об уверенности в текущем финансовом климате, оно, вероятно, «ожидает все более неопределенной финансовой среды в следующем году».

Министерство добавило: «16 ноября 2022 года Россия провела крупнейшую эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 рублей (13,6 млрд долларов США).

Это важно для России, потому что выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом поддержания расходов на оборону, которые резко возросли после вторжения в Украину.

«Расходы России на «национальную оборону» на 2023 год планируются на уровне около 5 триллионов российских рублей (84 миллиарда долларов США), что более чем на 40 процентов превышает первоначальный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году».

Они добавили: «Выпускать долговые обязательства в периоды неопределенности дорого.

«Размер этого аукциона, вероятно, указывает на то, что Министерство финансов России рассматривает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенной финансовой среды в следующем году».

Это произошло после того, как Россия заявила, что «успешно» провела летные испытания своей гигантской гиперзвуковой ракеты «Сатана-2».

(AFP через Getty Images)

Подробности запуска не были раскрыты в заявлении Минобороны России, которое появилось на фоне слухов о том, что разработка ракеты отстает от графика. Западные источники пока не подтвердили достоверность новости.

Ракета, официально названная РС-28 «Сармат», размером с 14-этажную башню, и российские пропагандисты регулярно угрожают использовать ее против западных врагов, особенно против Великобритании и США.

История продолжается

Между тем, следователи подтвердили, что в начале этого года произошел «грубый саботаж» в связи с тем, что газопроводы Nord Stream были повреждены после того, как на дне Балтийского моря были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Трубопровод, являющийся основным маршрутом поставок российского газа в Европу, был поврежден в сентябре. Россия отрицает саботаж трубопроводов.

Потерпев крупные неудачи на Украине, Россия нанесла несколько ракетных ударов, якобы уничтоживших почти половину энергосистемы страны.

украинец Президент Владимир Зеленский ранее говорил о 10 млн человек В настоящее время она была без электричества в стране с довоенным населением около 44 миллионов человек. Он сказал, что власти в некоторых районах распорядились об аварийном отключении электроэнергии.

Национальный сетевой оператор Украины Orinego заявил: «Страна-агрессор официально признала, что ее цель — уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру и оставить украинцев без электричества и тепла».

В нем говорится, что Россия нанесла шесть крупномасштабных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины в октябре и ноябре.