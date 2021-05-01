Россия запретила восьмерым гражданам Евросоюза в качестве ответных санкций

В пятницу Россия запретила въезд в страну восьми должностным лицам из стран Европейского союза в ответ на санкции, введенные Европейским союзом в отношении российских граждан.
В МИД России заявили, что среди запрещенных были Вера Гурова, вице-президент по ценностям и прозрачности исполнительной власти Европейской комиссии, Давид Сасоли, президент Европейского парламента, и Жак Майер, член французской делегации в Парламентской ассамблее. Совета Европы.
«Европейский Союз продолжает проводить политику незаконных и односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций», – говорится в заявлении министерства.
Он обвинил Европейский Союз в «открытом и преднамеренном» подрыве независимости внутренней и внешней политики России.
Сассоли, президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель заявили в совместном заявлении, что они осуждают «неприемлемые» действия России «в самых решительных выражениях» и заявили, что это свидетельствует о том, что Москва избрала путь конфронтации с блоком. .
Они заявили: «Европейский Союз оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей».
Сассоли написал в Твиттере, что любые санкции или запугивание помешают парламенту или парламенту защищать права человека, свободу и демократию.
«Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды», – говорится в его твите.
Россия запретила въезд в страны Балтии трем чиновникам: главе Национального совета по электронным СМИ в Латвии Иварсу Аполлинсу, директору Центра латышского языка Марису Палтенцу и главе языковой инспекции Эстонии Эльмару Томоску.
Он также запретил Йоргу Раубаху, генеральному прокурору в Берлине, и Асу Скотту из Шведского агентства оборонных исследований.
Скотт был среди тех, кто сказал, что критик Кремля Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим газом еще в советские времена.
Навальный оправился от отравления в Германии и был арестован по возвращении в Россию в январе. В феврале он был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за условно-досрочное освобождение по обвинению в хищении, которое, по его словам, является политически мотивированным.
Европейский Союз Наложить санкции В марте Россиана обвинили в преследовании геев и лесбиянок в чеченском регионе на юге России. В марте Европейский союз ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, близких к президенту Владимиру Путину.
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