Россия запретила небольшую неправительственную организацию США за «саботаж» крупного газопровода

[1/2] Мужчина едет на лошади по реке в Ойбокском районе Республики Алтай, 8 июля 2022 года. REUTERS/Алексей Мальгавко/Фотофайл

(Рейтер) — Россия в среду обвинила небольшую американскую благотворительную организацию в «саботаже» строительства крупного газопровода в Китай и запретила ее как «нежелательную организацию».

Директор проекта Altay Дженнифер Кастнер назвала обвинения абсурдными, но сказала, что это лишь вопрос времени. Этот шаг последовал за репрессиями в отношении нескольких иностранных НПО в России, включая аналогичный запрет в прошлом месяце в отношении местного подразделения экологической группы WWF.

Генеральная прокуратура России заявила, что проект «Алтай» вмешивается во внутренние дела России и может нанести ущерб ее экономической безопасности, претендуя на защиту природы.

«Основное направление работы организации — саботаж строительства газопровода «Сила Сибири-2», — сказала она.

Планируемый трубопровод предназначен для ежегодной транспортировки 50 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай через Монголию.

Москва выдвинула эту идею много лет назад, но она приобрела актуальность после вторжения России в Украину, когда она обратилась к Китаю, чтобы заменить Европу в качестве своего основного покупателя газа. Однако Пекин еще не подписал соглашение.

Project Kastner поддерживал местные кампании в период с 2009 по 2015 год, как говорится на его веб-сайте, по изменению маршрута трубопровода от Алтая, горного региона на юге Сибири.

Но Кастнер сказала, что в последние годы она не проводила кампанию по этому вопросу, потому что запланированный маршрут больше не пересекает этот район.

Деятельность НПО направлена ​​на защиту природных ресурсов, дикой природы и культуры Большого Алтая, включая части Монголии, Казахстана и Китая. Его проекты включали сохранение снежного барса и редких хищных птиц.

Кастнер сказала, что она единственный сотрудник, работающий полный рабочий день, и что у благотворительной организации скромные средства — за последние два десятилетия она потратила на этот район более 1 миллиона долларов.

«Мы просто оказываем поддержку сообществам, чтобы вести их экологическую активность и защищать свою культуру», — сказала она в телефонном интервью.

Она сказала, что телефонный звонок от Reuters был первым, что она услышала о запрете и обвинениях в адрес ее НПО.

«Это абсурд, конечно, но абсурд ужасающий, разрушительный, пугающий», — сказал Кастнер. «Все, что они делают, — это наносят ущерб своему культурному и природному наследию».

Репортаж Марка Тревельяна. Монтаж Коннор Хамфрис

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.