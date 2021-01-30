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Россия запретила. Нейтральный спортсмен из России выиграл чемпионат мира.

30 января, 2021
Vsevolod Egorov

Люгер Роман Reflow Стал первым спортсменом из России, выигравшим чемпионат мира под запретом флага, имени и гимна страны.

Репилов снова стал чемпионом мира в мужском одиночном разряде, победив двукратного олимпийского чемпиона. Феликс Хоул О Германии по дороге домой в Лох в Коннахте в субботу.

Реплоу, отставая на 0,002 в секунду после первого заезда, зафиксировал самый быстрый второй проход – 0,062 против Лоха, который выиграл восемь одиночных матчей на чемпионате мира за сезон восстановления.

Дэвид КлиршерНеожиданно олимпийский чемпион 2018 года выиграл бронзу за свою первую медаль чемпионата мира в одиночном разряде.

Крис УсатНеожиданный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года стал первым американцем, занявшим 10-е место, а его лучший чемпионат мира или чемпионата мира в одиночном разряде завершился 1 декабря 2019 года.

Полные результаты здесь. NBC транслировал основные моменты позже в субботу. Полное расписание ТВ и прямых трансляций здесь.

В декабре Арбитражный суд Игр частично оставил в силе приговор Всемирного антидопингового агентства, вынудившего российских спортсменов выступать в качестве посредников на чемпионатах мира и Олимпийских играх в течение следующих двух лет.

Бланкетный приговор был результатом допинговых нарушений в стране, хотя один Репилов, похоже, не нарушил ни одного из правил.

Так что Репилов выступал не за Россию, а за Федерацию санного спорта России. На нем было синее платье, и российский флаг не был четко виден.

На церемонии победы гимн России не прозвучал, но диктор трассы сказал, что это гимн Федерации санного спорта России. На экране были показаны флаги Германии и Австрии в виде модифицированной без флага эмблемы Российской Федерации санного спорта, ее официального символа. Включает раздел российского флага.

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В прошлую субботу немцы Тони Эккерт И Саша Бенаккен Завоевал четвертый подряд титул чемпиона мира в парном разряде, обыграв национальность и двукратных олимпийских чемпионов. Тобиас Вентл И Тобиас Арт Выдано 155.

Эккерт и Бенекен, завоевавшие бронзовые медали в Пхеньяне, были сильнейшей немецкой командой на чемпионате мира, выиграв предыдущие четыре сезона, и в этом сезоне занимают второе место после австрийцев. Томас Сти И Лоуренс воротник, Которые в субботу были на шестом месте.

Собрать и Джейсон Дердеман Занял 16 место.

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Россия запретила. Нейтральный спортсмен из России выиграл чемпионат мира. Появился сначала NBCSports.com

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