Россия запрещает банкам использовать курьерское программное обеспечение, такое как Telegram, для связи с клиентами

Местные СМИ выяснили, что финансовые учреждения в России не смогут общаться с клиентами через мессенджеры, расположенные за пределами страны. Новый закон, принятый Госдумой, также запрещает банкам использовать чаты для отправки персональных данных и платежных документов.

Законопроект, запрещающий российским банкам и брокерам отправлять конфиденциальную информацию через иностранных корреспондентов

Банки в РФ не смогут связываться со своими клиентами по ряду известных писем, согласно новому закону, принятому нижней палатой парламента. Запрет распространяется на иностранные платформы.

Список затронутых приложений не был опубликован РоскомнадзорФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, однако кабельДеловая газета «Коммерсантъ» сообщает, что под описание подходят Whatsapp, Viber и им подобные.

Законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении, также ограничивает использование данного вида мессенджера для переписки, содержащей конфиденциальную информацию, такую ​​как личные данные или документы, связанные с платежами и денежными переводами.

Ограничения касаются не только банков, но и всех других финансовых институтов, в том числе брокеров, компаний, работающих на фондовом рынке, управляющих компаний, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и вкладчиков, уточняется в статье.

Минцифры следит за выполнением новых ограничений

По словам главы парламентского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, контроль за запретом будет возложен на Минцифры России, а не на ЦБ РФ в данном случае. В комментарии «Коммерсанту» он также сказал:

Кредитные организации, конечно, очень внимательно относятся к исполнению закона и вряд ли нарушат его. Поэтому ясно, что они предпримут шаги, чтобы избежать наказания.

В беседе с газетой представители отрасли отметили, что мессенджеры редко используются для общения с клиентами, особенно крупными игроками, разработавшими собственные приложения со встроенными чатами поддержки.

Другие используют сторонние решения, часто безопасные платформы для общения с клиентами, обмена документами, заключения договоров, загрузки данных и сдачи отчетности в ЦБ, — пояснила инвестиционный консультант Татьяна Евдокимова. «Мы знаем, что такое защита персональных данных, и давно соблюдаем определенные требования», — подчеркнула она.

Как вы думаете, запрет повлияет на повседневную деятельность банков и других финансовых учреждений в России? Поделитесь своими мыслями по теме в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев — технически подкованный восточноевропейский журналист, который любит цитировать Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, кто я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются другими источниками вдохновения.



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