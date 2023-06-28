Россия запрещает выпуски критических новостей как «нежелательных» в рамках продолжающегося подавления инакомыслия.

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — Российские власти в среду объявили новостное издание, критикующее Кремль, «нежелательной» организацией, фактически запретив ему работать в России в рамках продолжающегося подавления инакомыслия.

«Новая газета Европа» была основана бывшими журналистами «Новой газеты», ведущей независимой газеты России. Его лишили лицензии на СМИ в прошлом году. работающие за пределами России.

Прокуратура обвинила исполнителя в «создании и распространении материалов, наносящих ущерб интересам» России — то есть «заведомо ложных сведений о якобы имевших место массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинениях в адрес нашей страны в развязывании агрессивной войну на Украине, совершение военных преступлений против мирного населения и актов репрессий».

Если назвать публикацию «нежелательной», его деятельность в России будет дисквалифицирована, а журналисты и другие лица, работающие с ним и его спонсорами, будут привлечены к уголовной ответственности.

В последние годы Россия систематически преследовала людей и организации, критикующие Кремль, называя многих «иностранными агентами» и объявляя некоторые организации «нежелательными» в соответствии с законом 2015 года, который квалифицирует членство в «нежелательных» организациях как уголовное преступление.

На прошлой неделе российские власти присвоили ярлык WWF и известной правозащитной группе «Агора». Ранее в этом году экологическая лоббистская группа Greenpeace вынужден закрыть Ее российское подразделение после Москвы объявило ее нежелательной организацией.