Россия запрещает западным инвесторам продавать банки и крупные энергетические пакеты

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию горнодобывающего сектора страны по видеосвязи в Кремле в Москве, Россия, 1 августа 2022 г. Sputnik/Павел Биркин/Кремль через Reuters

Этот контент был произведен в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Россия запретила инвесторам из так называемых недружественных стран продавать акции крупных энергетических проектов и банков до конца года, усилив давление на Запад в условиях санкций.

Западные страны и союзники, включая Японию, ввели финансовые ограничения в отношении России после того, как в конце февраля она ввела войска в Украину. В ответ Москва препятствовала выходу западных компаний и их союзников из России, в некоторых случаях конфискуя их активы.

декретподписанный президентом Владимиром Путиным и опубликованный в пятницу, немедленно запрещает инвесторам из стран, поддержавших санкции против России, продавать свои активы в соглашениях о разделе продукции (СРП), банках, стратегических организациях, компаниях, производящих энергетическое оборудование, а также в других проектах ,от добычи нефти.и газа до угля и никеля.

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В указе говорилось, что в определенных случаях Путин может дать специальное разрешение на продолжение сделок, а правительство и центральный банк должны подготовить список банков для утверждения Кремлем. В указе не упоминались имена инвесторов.

принять удар

Запрет распространяется практически на все крупные финансовые и энергетические проекты, в которых по-прежнему владеют иностранные инвесторы, в том числе на нефтегазовый проект «Сахалин-1».

В четверг российская государственная нефтяная компания «Роснефть» обвинила ExxonMobil в снижении добычи в группе «Сахалин-1» после того, как американская энергетическая компания заявила, что находится в процессе передачи своей 30-процентной доли «третьей стороне».

Отдельно постановление правительства, подписанное 2 августа, предоставило иностранным инвесторам СПГ-проекта «Сахалин-2» — Royal Dutch Shell, японским торговым домам Mitsui & Co. (8031T) и Mitsubishi Corp. (8058T) — месяц на то, чтобы заявить свои доли в новая сущность, которая заменит проект.

Она добавила, что новый указ не включает проект «Сахалин-2».

Exxon отказался от комментариев. В четверг, до запрета, Exxon заявила, что добилась значительного прогресса в выходе из проекта «Сахалин-1», и что выход из проекта был сложным процессом. Как бывший оператор, Exxon «обязуется обеспечивать безопасность людей, защиту окружающей среды и безопасность процессов», заявил в четверг представитель компании Кейси Нортон.

Shell рассматривала варианты выхода из проекта, в то время как японское правительство подтвердило свое желание, чтобы японские компании сохранили в нем свои доли.

Итальянские UniCredit (CRDI.MI), Intesa (ISP.MI), американская Citi Group и австрийская Raiffeisen (RBIV.VI) продолжают искать варианты выхода из России, в то время как другие, такие как Societe Generale (SOGN.PA) и (ROSB М.М.) Продолжение И HSBC нашел выход. Читать далее

Citigroup отказался от комментариев в пятницу, но в четверг банк заявил в своем заявлении, что продолжит сокращать свои операции и риски в России.

Он добавил, что Citigroup прекратила поиск новых клиентов или новых клиентов в России.

По состоянию на 30 июня Citigroup сообщила о вложениях в Россию в размере 8,4 млрд долларов по сравнению с 7,9 млрд долларов на конец первого квартала. Экспозиция увеличилась в связи с укреплением рубля. Читать далее

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Марка Поттера, Фрэнка Джека Дэниэла и Дэвида Эванса.

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