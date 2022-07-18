Россия запрещает криптовалютные платежи за товары и услуги

(Новости Gitko) Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующий запрет на криптовалютные платежи, добавив в список больше токенов.

Новая поправка запрещает использование любых security-токенов, служебных токенов и NFT (невзаимозаменяемых токенов) в качестве формы оплаты товаров и услуг на территории России.

Предыдущий запрет указывал, что только «платежные токены» могли совершать цифровые платежи, что было сочтено недостаточным, по данным российской медиагруппы РБК.

В пятницу Путин подписал закон, утверждающий национальный запрет.

Согласно законодательству: «Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в обмен на обмениваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иным способом, допускающим оплату товаров (работ, услуг). Цифровой финансовый актив , за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за экономических санкций Россия разрешит использовать криптовалюты для международных платежей, особенно при расчетах по глобальным торговым платежам.

«Активно обсуждается идея использования цифровых валют в транзакциях для международных расчетов», — сообщил «Интерфаксу» начальник управления финансовой политики Минфина Иван Себесков.

В мае министр промышленности и торговли России Денис Мантуров публично заявил, что легализация криптовалют в качестве платежного средства в России — лишь вопрос времени.

«Вопрос в том, когда это произойдет и как это будет контролироваться, и сейчас над этим активно работают центральный банк и правительство, — сказал Мантуров в ходе образовательного мероприятия «Новые горизонты». еще один.»

В российском правительстве продолжаются дебаты по поводу регулирования криптовалют. В январе Центральный банк России предложил полный запрет криптовалюты, включая платежи и инвестиции.

Тем не менее, в феврале Минфин России предложил проект крипторегулирования, который позволит инвестировать в цифровые активы.





